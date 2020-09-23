شركة أمريكية تعلن بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كورونا

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

أعلنت شركة صناعة الأدوية الأمريكية "جونسون آند جونسون"، الأربعاء، المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا الخاص بها.



وقالت الشركة، في بيان، إنها تعلن اليوم إطلاق المرحلة الثالثة من دراسة دولية رئيسية لمرشح لقاح "كوفيد-19".

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وأوضحت أنه سيشارك في الدراسة نحو 60 ألف متطوع من 8 دول، وسيتم اختيار المشاركين بشكل عشوائي لتلقي جرعة من اللقاح المحتمل أو دواء وهمي، وفقا لتفاصيل التجربة، والتي ستحدد ما إذا كان اللقاح آمنا وفعالا.

وفي حال أثبت اللقاح فعاليته وأمانه ستكون الدفعات الأولى متاحة للاعتماد في عام 2021.

يذكر أن شركة "جونسون آند جونسون" هي رابع شركة أدوية مدعومة من قبل برنامج لقاح كوفيد-19 التابع لإدارة ترامب، للدخول في اختبارات المرحلة المتأخرة.