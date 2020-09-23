شكرا لقرائتكم خبر عن درع الوجه البلاستيكى لا يمنع انتشار فيروس كورونا.. دراسة تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت دراسة جديدة من أن واقيات الوجه البلاستيكية "Face shields" تسمح لما يقرب من 100 % من القطرات الصغيرة المحمولة جواً التي يطلقها المرضى المصابون بالهرب من خلالها ونقل العدوى، وأجرى الباحثون محاكاة حاسوبية ليجدوا أن ما يقرب من 100 % من القطرات المحمولة جواً التي يقل حجمها عن 5 ميكرومتر قد تسربت عبر الدرع البلاستيكي، وفقا لجريدة "ديلي ميل" البريطانية.





ووجدت الدراسة أن نصف القطرات الأكبر حجمًا التي يبلغ حجمها 50 ميكرومترًا وجدت طريقها إلى الهواء، مما يشكل خطرًا على الآخرين، الميكرومتر الواحد يساوي واحدًا من المليون من المتر.

وحذر ماكوتو تسوبوكورا، قائد فريق الدراسة التي أجراها مركز ريكن في اليابان، من ارتداء دروع الوجه وقال لصحيفة الجارديان: "انطلاقا من نتائج المحاكاة، فإن فعالية درع الوجه في منع القطرات من الانتشار من فم الشخص المصاب محدودة مقارنة بالأقنعة.

وقال: "هذا ينطبق بشكل خاص على القطرات الصغيرة التي يقل حجمها عن 20 ميكرومترًا" ، وأضاف أن جميع القطرات الأصغر كثيرًا تتسرب أيضًا.. في الوقت نفسه ، تعمل بطريقة ما مع القطرات الأكبر من 50 ميكرومترًا."

قال إن أولئك الذين نُصحوا بعدم ارتداء أقنعة الوجه الجراحية، مثل أولئك الذين يعانون من مشاكل تنفسية أساسية أو الأطفال الصغار ، يمكنهم ارتداء واقيات للوجه بدلاً من ذلك ، ولكن فقط في الأماكن الخارجية أو الداخلية التي يتم تهويتها بشكل صحيح.

يأتي الدليل بعد البحث الذي تم إجراؤه في كلية الهندسة وعلوم الكمبيوتر بجامعة فلوريدا أتلانتيك ونشر في 1 سبتمبر ، والذي وجد أيضًا أن دروع الوجه غير فعالة في وقف انتشار فيروس كورونا.

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في الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Physics of Fluids ، وضع العلماء مواد فلورية في قطرات حتى يتمكنوا من مراقبة انتشارها كما تم وضع عارضة أزياء لطرد قطرات العطس والسعال ، بمزيج من الماء المقطر والجلسرين لتوليد ضباب اصطناعي.

تم الكشف عن دروع الوجه لإسقاط الحركة الأمامية الأولية للقطرات ، لكن الجسيمات الأخرى انتشرت حول "الدرع" وهربت.

قال المؤلف المشارك للدراسة ، البروفيسور مانهار داناك: " من هذه الدراسة الأخيرة ، تمكنا من ملاحظة أن دروع الوجه قادرة على منع الحركة الأمامية الأولية لرذاذ الزفير، ومع ذلك، فإن القطرات المتطايرة المنبعثة قادرة على الحركة حول الحاجب بسهولة نسبية."

وأضاف"بمرور الوقت ، يمكن أن تنتشر هذه القطرات على مساحة واسعة في كلا الاتجاهين الجانبي والطولي ، وإن كان ذلك مع انخفاض تركيز القطيرات."

وقال المؤلف الرئيسي البروفيسور سيدهارتا فيرما: `` تحتوي دروع الوجه على فجوات ملحوظة على طول الجزء السفلي والجوانب، وتشمل الأقنعة ذات منافذ الزفير صمامًا أحادي الاتجاه يحد من تدفق الهواء عند التنفس ، ولكنه يسمح بالتدفق الحر للهواء.يتم ترشيح الهواء المستنشق من خلال مادة القناع ، ولكن الزفير يمر عبر الصمام غير المرشح."

وخلص البحث إلى أن دروع الوجه ليست فعالة مثل أقنعة الوجه العادية.