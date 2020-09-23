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معظم المصابين بفيروس كورونا تظهر عليهم الأعراض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أجراها علماء في جامعة برن بسويسرا أن الحالات غير المصحوبة بأعراض لكورونا تشكل أقلية من العدوى، لكن معظم المصابين تظهر عليهم الأعراض، وحاول العلماء فهم كيفية توزيع شدة أعراض كورونا، وسبب معاناة بعض المصابين بالإصابة بعدوى شديدة تؤدي إلى الالتهاب الرئوي الفيروسي ومتلازمة الضائقة التنفسية والوفاة، بينما يظل البعض الآخر بدون أعراض تمامًا أو تظهر عليهم أعراض خفيفة غير محددة.

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ووفقا لموقع "ميديكال" قام الباحثون بمراجعة قاعدة بيانات دليل كورونا بين مارس ويونيو الماضي ثم قام المؤلفون بتحليل 79 دراسة أبلغت عن بيانات تجريبية على 6616 شخصًا، تم تعريف 1287 منهم على أنهم بدون أعراض ، من أجل تحديد نسبة الأشخاص المصابين الذين لم تظهر عليهم الأعراض مطلقًا.

 في حين أن الدراسة كانت محدودة بسبب عدم قدرتها على التأكد من تأثير الاختبارات السلبيات الكاذبة ، فقد تمكن الباحثون من تقدير أن 20٪ من عدوى COVID-19 ظلت بدون أعراض أثناء المتابعة.

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تعد التقديرات الدقيقة للعدوى الحقيقية بدون أعراض وقبل الأعراض أمرًا بالغ الأهمية لفهم كوفيد 19 على مستوى السكان.

النسبة التي ستظهر بها الأعراض تقدر بحوالي 80 ٪ ، مما يشير إلى أن انتقال الأعراض قد يسهم بشكل كبير في انتشار الفيروس.

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وفقًا للمؤلفين، "تشير نتائج هذه المراجعة إلى أن معظم حالات عدوى كورونا مصحوبة بأعراض، و مساهمة العدوى قبل الأعراض وعديمة الأعراض في إجمالي كورونا يعني انتقال العدوى أن تدابير الوقاية المركبة، مع تعزيز نظافة اليدين والجهاز التنفسي ، والاختبار والتعقب ، واستراتيجيات العزل والتباعد الاجتماعي ، ستظل ضرورية."

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