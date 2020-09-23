الزحام المروري وقلة النوم .. أسباب غريبة تؤدي للإصابة بالأزمة القلبية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - تحدث الأزمة القلبية بسبب تراجع الصحة وتدهورها، ومن أشهر الأعراض المعروفة للأزمة القلبية هي الشعور بالضيق أو الألم في منطقة الصدر، أو ضيق التنفس وحتى ألم المعدة وخفقان القلب والدوار. لكن ثمة أعراض أخرى قد تبدو صادمة لكنها تنبأ بحدوث أزمة قلبية .

وجاءت تلك الأسباب، بحسب ما نشر موقع “تايمز نيوز ناو” على النحو التالي:

1- الزحام المروري:

ستندهش من معرفة أن الباحثين ربطوا بين ازدحام حركة المرور وزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية.

بالطبع، أنت تعرف بالفعل مدى التوتر الذي يمكن أن يكون عليه عندما تكون عالقًا في حركة المرور من الشارع إلى الشارع ومن إشارة إلى إشارة.

تشير الأبحاث إلى أن قضاء ساعة واحدة في حركة المرور قد يزيد من خطر إصابتك بنوبة قلبية. وترتبط مستويات الضوضاء المرتفعة أيضًا بأمراض القلب.

الحل: جرب الاستماع إلى الموسيقى الهادئة، للتخلص من التوتر إذا كنت بحاجة للسفر أو الانتقال، خلال ساعة الذروة.

2- العمل بنظام الورديات

حذر الباحثون من أن العمل بنظام الورديات له تأثير سيء على إيقاع الساعة البيولوجية للجسم أو “ساعتك الداخلية”، مما قد يضر قلبك.

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وأفادت دراسة من جامعة ويسترن في كندا أن العمل ليلاً أو لساعات غير منتظمة يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

الحل: اتخذ خيارات نمط حياة أكثر صحة مثل اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، حتى لو لم يكن بإمكانك تجنب العمل بنظام الورديات تأكد من مراجعة طبيبك لإجراء فحوصات منتظمة.

3- مشاكل الأسنان

وجدت الأبحاث أن الأشخاص المصابين بأمراض اللثة لديهم فرصة أكبر للإصابة بأمراض القلب.

الباحثون غير متأكدين من سبب حدوث ذلك، لكنهم يعتقدون أن بكتيريا اللثة قد تنتقل إلى مجرى الدم، مما يؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية ومشاكل أخرى في القلب.

الحل: راجع طبيب الأسنان على الفور إذا لاحظت أي احمرار أو وجع على لثتك.

يجب عليك زيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر، للحفاظ على صحة أسنانك ولثتك.

4- الكرش:

أي دهون زائدة ضارة لقلبك، ومع ذلك، فقد وجد أن النوع المحيط بالجزء الأوسط أو الخصر أو ما يعرف بالكرش خطير بشكل خاص. يمكن أن تؤدي دهون البطن في الواقع إلى تحفيز جسمك على إنتاج هرمونات ومواد كيميائية أخرى ترفع ضغط الدم ولها تأثير سلبي على الأوعية الدموية ومستويات الكوليسترول.