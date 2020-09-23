لقاح جونسون آند جونسون يدخل المرحلة الثالثة من التجارب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد أن نجحت شركة “جونسون آند جونسون” بتجربة لقاحها التجريبي ضد فيروس كورونا على الحيوانات، وكانت قد صرحت الشركة بأن اللقاح لم ينتج عنه أعراض شديدة على حيوان الهامستر،

وأجرت الشركة تجاربها الثانية خلال شهر تموز على البشر في الولايات المتحدة الأميركية وبلجيكا، وذلك بعد أن أظهرت دراسة بأن القرود التي تمت تجربة اللقاح عليهم قد وفر لهم حماية كبيرة في جرعة واحدة.

بدأت شركة “جونسون آند جونسون” المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا الخاص بها، حسب موقع الشركة.

وقالت في بيان “أعلنت شركة جونسون آند جونسون اليوم عن إطلاق المرحلة الثالثة من دراسة دولية رئيسية لمرشح لقاح “كوفيد-19”.

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سيشارك في الدراسة حوالي 60 ألف متطوع من 8 دول. في حال أثبت اللقاح فعاليته وأمانه، ستكون الدُفعات الأولى متاحة للاعتماد في عام 2021.

ويذكر أنه وفي الدراسة التي سبقت المرحلة السريرية تم تحصين الهامستر الذهبي السوري، الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض من القردة، أولا ثم تعريضه لفيروس كورونا المستجد بعد أربعة أسابيع.

ووجد الباحثون أن مستويات منخفضة من الأجسام المضادة التي يمكن أن تحيد الفيروس كانت مرتبطة بمستويات عالية من فقدان الوزن وتكاثر الفيروس في الرئتين.

في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستسجل قريبًا لقاحًا ثانيًا ضد فيروس كورونا.

طور مركز الأبحاث الروسي لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة “غامالي” أول لقاح في العالم ضد العدوى. أطلق على العقار اسم “سبوتنيك V” وتم تسجيله في 11 أغسطس/ آب.