شكرا لقرائتكم خبر عن السر فى الروابط الجينية والعاطفية.. لماذا نصاب بالصداع النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصيب الصداع النصفي واحدًا من كل سبعة أشخاص في جميع أنحاء العالم ، ويبلغ عدد النساء اللائي يعانين ثلاثة أضعاف عدد الرجال، وفى التقرير التالى يقدم موقع mirror ما يمكنك فعله لمحاولة منعها وتقليل أي ألم.

يمكن أن يحدث الصداع النصفي في أي وقت عدة مرات في الأسبوع أو كل بضعة أشهر. لكن عدم القدرة على التنبؤ به هو ما يكون أكثر بؤسا ، غالبًا ما يضطر المصابون إلى تعليق خططهم وقد يكون هناك تأثير مدمر على الحياة الاجتماعية والعلاقات والتوظيف.

يكلف الصداع النصفيهيئة الصحة البريطانية 150 مليون جنيه إسترليني سنويًا في وقت الممارس العام والوصفات الطبية ، والمليارات في ساعات العمل الضائعة، ومع ذلك ، لا تزال الحالة قيد البحث وغالبًا ما يتم رفضها باعتبارها "مجرد صداع".

في حين أن الصداع النصفي لا يهدد الحياة ، إلا أنه يمكن أن يدمر الحياة. حددت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية الصداع النصفي باعتباره سادس أكبر سبب في العالم لسنوات الضياع بسبب الإعاقة.

السبب الدقيق للصداع النصفي غير معروف ، ولكن يشتبه في ارتباطه بنشاط غير طبيعي في الدماغ مرتبط بالنواقل الكيميائية والأوعية الدموية.

للحالة ارتباط وراثي قوي أيضًا ، وهناك عدد من المحفزات المعروفة بما في ذلك التغيرات الهرمونية المرتبطة بالدورة الشهرية ، بالإضافة إلى حبوب منع الحمل المركبة والعلاج التعويضي بالهرمونات ، وهذا هو سبب حدوثها بشكل أكبر عند النساء.

يمكن أن تؤدي المشكلات العاطفية مثل التوتر والقلق والتعب إلى حدوث نوبة. يستشهد المصابون أيضًا بالكحول والكافيين والشوكولاتة والجبن والعوامل البيئية مثل شاشات الخفقان والروائح القوية والأضواء الساطعة كمحفزات.

الصداع النصفي النموذجي هو ألم شديد وخفقان ومتكرر في جانب واحد من الرأس، غالبًا ما يكون الألم مصحوبًا باضطرابات بصرية وغثيان وقيء ودوخة وحساسية شديدة للصوت والضوء واللمس.

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يصاب حوالي ربع المصابين بما يُعرف بـ "الهالة" التي تظهر على شكل ومضات من الضوء ، ونقاط عمياء ووخز في الوجه والأطراف قبل حدوث النوبة.

يتأقلم معظم الناس باستخدام مزيج من تغييرات نمط الحياة والأدوية وعلامات اكتشاف النوبات، تتضمن بعض الأساليب الجيدة الحفاظ على رطوبة الجسم وتجنب الإجهاد والحصول على قسط كافٍ من النوم.

ومع ذلك ، عندما يضرب هجوم ما ، لا يوجد شيء يمكنك فعله في كثير من الأحيان سوى الاستلقاء في غرفة هادئة ومظلمة وانتظارها.

يمكن أن تساعد مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الباراسيتامول والأسبرين والكوديين ويمكن أن يصف طبيبك مسكنات أقوى ومضادات القيء لتهدئة الغثيان والمرض.

يمكن أن يكون حقن البوتوكس في الرأس والرقبة علاجًا فعالًا ، ولكن فقط عندما يتم تنفيذه بواسطة أخصائي الصداع.

يستخدم تحفيز العصب القذالي (ONS) جهازًا طبيًا صغيرًا مزروعًا تحت فروة رأسك لإرسال نبضات كهربائية خفيفة إلى مجموعة الأعصاب المسؤولة عن الألم.

يتم تشغيل الجهاز بواسطة بطارية صغيرة مزروعة في صدرك. تختلف النتائج ولكن معظم الناس أبلغوا عن انخفاض الألم بنسبة 50٪. لا يعالج ONS مصدر الألم ، ولكنه يعمل عن طريق تشتيت انتباه الأعصاب للتخفيف من حدته.

تعمل أدوية الصداع النصفي الموصوفة والتي تسمى التريبتان عن طريق تضييق الأوعية الدموية في الرأس ومنع انتقال الألم في الأعصاب التي تغذي الرأس والرقبة والوجه. إذا كان أحد الأنواع لا يناسبك ، فجرب نوعًا مختلفًا، إذا تعرضت لهجمات متكررة ، فقد يناقش طبيبك الأدوية الوقائية التي لا تقلل الألم ، ولكنها قد تقلل التكرار.