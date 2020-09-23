شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحليل الهابتوجلوبين لمعرفة نوع الأنيميا لديك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحليل الهابتوجلوبين من الاختبارات الهامة التي قد يطلبها طبيبك، ويقيس هذا الاختبار مستوى البروتين في الدم المسمى هابتوجلوبين ويصنع الكبد هابتوجلوبين ويرتبط بنوع من الهيموجلوبين ينتج عندما تموت خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى فقر الدم إذا كان الكثير من الهيموجلوبين مرتبطًا بالهابتوجلوبين يساعد تحليل مستوى الهابتوجلوبين في الدم طبيبك لمعرفة نوع فقر الدم لديك، من خلال "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية تحليل الهابتوجلوبين، وفقا لموقع جامعة روشستر الأمريكية.

لماذا تحتاج إلى تحليل الهابتوجلوبين

قد تخضع لهذا الاختبار إذا اشتبه طبيبك في إصابتك بفقر الدم، أو انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء تشمل أعراض فقر الدم:

-ضعف عام.

-التعب

-جلد شاحب

-ضيق في التنفس

-اليرقان أو بقعة صفراء على جلدك وبياض عينيك

-بول داكن اللون

يمكنك أيضًا إجراء هذا الاختبار إذا كانت لديك أعراض مرض الكبد.

اختبارات أخرى قد تجريها مع هذا الاختبار

قد يطلب مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أيضًا اختبارات دم أخرى ، بما في ذلك:

-تعداد الشبكيات.

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-مسحة الدم

-الهيموجلوبين

-الهيماتوكريت

قد يطلب مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أيضًا اختبارًا مباشرًا لمضادات الجلوبولين إذا كنت قد أجريت عملية نقل دم ويشتبه في أنك تتفاعل مع عملية نقل الدم قد يطلب مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أيضًا اختبارات للبيليروبين غير المباشر.

نتائج اختبار تحليل الهابتوجلوبين

قد تختلف نتائج الاختبار حسب عمرك وجنسك وتاريخك الصحي والطريقة المستخدمة للاختبار وأشياء أخرى قد لا تعني نتائج الاختبار أن لديك مشكلة اسأل طبيبك عما تعنيه نتائج الاختبار بالنسبة لك.

بشكل عام، القيمة الطبيعية للبالغين هي 40 إلى 200 مجم/ديسيلتر.

إذا كانت مستوياتك أقل، فهذا يعني أنك قد تكون مصابًا بفقر الدم الانحلالي، حيث يتم تدمير خلايا الدم الحمراء قبل الأوان. غالبًا ما يكون المستوى غير القابل للكشف بسبب فقر الدم الانحلالي.

قد تعني المستويات المنخفضة أيضًا أن لديك رد فعل تجاه نقل الدم أو أن لديك مرض كبدي أو عدد كريات الدم البيضاء المعدية.

قد تعني المستويات الأعلى من المعتاد أنك:

-تعاني من مرض الروماتيزم الحاد

-نوبة قلبية

-لديك التهاب القولون التقرحي

-لديك عدوى مستمرة