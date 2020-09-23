شكرا لقرائتكم خبر عن الهند توقع اتفاقا مع كلية طب واشنطن للحصول على لقاح كورونا الأنفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Bharat Biotech الهندية للتكنولوجيا الحيوية اليوم الأربعاء أنها وقعت اتفاقية ترخيص مع كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس للحصول على لقاح جديد المصنع من فيروس غدى لاستخدامه داخل الأنف ضد فيروس كورونا، حيث يوسع هذا اللقاح مجموعة لقاحات Bharat Biotech التي يتم تطويرها حاليًا وهي في مراحل مختلفة من التطوير السريري ، بما في ذلك كوفاكسين وهو أول لقاح مطور محليًا في الهند ضد COVID-19 وهو حاليًا في المرحلة 2 من التجارب السريرية البشرية في البلاد.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS قال بيان صحفي صادر عن الشركة المصنعة للقاح ، إن الشركة المبتكرة للقاح ومقرها حيدر أباد تمتلك الحق في توزيع اللقاح في جميع الأسواق باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأوروب، بينما ستجرى تجارب المرحلة الأولى في وحدة تقييم اللقاحات والمعالجة بجامعة سانت لويس ، ستتابع بهارات Biotech ، عند الحصول على الموافقة التنظيمية المطلوبة ، مراحل أخرى من التجارب السريرية في الهند وتتولى تصنيع اللقاح على نطاق واسع في مرفق GMP الموجود بها في وادي الجينوم بحيدر أباد.

قال الدكتور كريشنا إيلا ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة” Bharat Biotech نحن فخورون بالتعاون في هذا اللقاح المبتكر نتصور أننا سنوسع هذا اللقاح إلى مليار جرعة ، مما يعني تلقي مليار شخص لقاح يتلقون نظام جرعة واحدة ، إن اللقاح الذي يتم حقنه عن طريق الأنف لن يكون سهل الاستخدام فحسب ، بل سيقلل من استخدام المواد الاستهلاكية الطبية مثل الإبر والمحاقن وما إلى ذلك ، مما يؤثر بشكل كبير على التكلفة الإجمالية لحملة التطعيم.

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وفقًا للشركة ، أظهر اللقاح المرشح عن طريق الأنف مستويات غير مسبوقة من الحماية في دراسات الفئران مع نشر التكنولوجيا والبيانات مؤخرًا في المجلة العلمية المرموقة Cell وفي افتتاحية في Nature.

فلا تحمي جرعة الأنف الفعالة من COVID-19 فحسب ، بل تمنع أيضًا انتشار المرض من خلال تقديم نوع آخر من المناعة التي تحدث بشكل أساسي في الخلايا التي تبطن الأنف والحلق.