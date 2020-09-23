شكرا لقرائتكم خبر عن شركة فالنيفا الفرنسية تتوقع الموافقة على لقاحها لفيروس كورونا منتصف 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المدير المالي للشركة الفرنسية فالنيفا Valneva، التي أبرمت صفقة لتزويد بريطانيا بلقاح فيروس كورونا COVID-19 المحتمل، أنه تجري محادثات متقدمة للغاية مع عميل آخر، مضيفة انها تتوقع الموافقة على لقاحها لفيروس كورونا بحلول منتصف عام 2021.

وقال ديفيد لورانس المدير المالي للشركة، "نعتقد أن واحدة على الأقل من مناقشاتنا متقدمة للغاية" دون الكشف عن الطرف الآخر المعني.

وأوضحت فالنيفا، إنها تجري مناقشات مع الاتحاد الأوروبي دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل، حيث يجرى حاليا اختبار عشرات اللقاحات لفيروس كورونا، الذى أصاب حوالى 31 مليون شخص على مستوى العالم، وقتل ما يقرب من مليون شخص، لكن لم تتم الموافقة على أي منها دوليًا حتى الآن، حيث تتوقع شركة Valneva أن لقاحها المحتمل، سيدخل فى دراسات إكلينيكية بحلول نهاية هذا العام ويحتمل أن يحصل على موافقة الجهات التنظيمية فى النصف الثاني من عام 2021.

وأكدت، أنها ستزود بريطانيا بما يصل إلى 190 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا على مدى خمس سنوات.

Advertisements

أضاف لورانس: "فى عام 2022، ستكون لدينا طاقة إنتاجية تبلغ 200 مليون جرعة أو أكثر، مضيفًا أن هذا يعني أن فالنيفا لديها مجال لتزويد الدول الأخرى بسرعة.

وعلى صعيد آخر، قالت سو ميدلتون، رئيسة المجلس التنفيذي للقاحات أوروبا في جلسة استماع فى البرلمان الأوروبى، إن السعر الذي يتراوح بين 5 و 15 يورو للجرعة للقاح فيروس كورونا، وهو ما يعادل حوالى 6 إلى 18 دولارًا للجرعة "سعر معقول للقاح".