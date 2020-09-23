مضاد للبكتيريا ويدعم القلب .. ما لا تعرفونه عن التوت البري

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 23 - سبتمبر - 2020 3:55 مساءً

يعتبر التوت البري من أكثر النباتات الحمضية لذة، ويستخدم في العصائر أو حتى المألكولات، ويمتد موسم نمو التوت بين يمتدّ بين شهريّ نيسان وتشرين الثاني ويحتوي التوت البري على كميات كبيرة من الماء كما يحتوي على مضادات الأكسدة.

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الكرانبيري يتمتع بفوائد صحية جمّة، ويساعد في مواجهة العديد من الأمراض.

وأوضحت الجمعية أن الكرانبيري أو التوت البري الأحمر يزخر بفيتامين C، الذي يعمل على تقوية المناعة، وفيتامين A، الذي يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العين والبشرة.

كما يحتوي الكرانبيري على مركبات نبات ثانوية، مثل أنثوسيان والبوليفينولات، والتي تحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة (Free Radicals) المسببة للشيخوخة، كما أنها تدعم القلب والأوعية الدموية، فضلاً عن تأثيرها المضاد للبكتيريا.

Advertisements

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الكرانبيري على مادة “بروأنثوسيانيدين”، التي تندرج ضمن المواد المُرَّة، والتي تساعد في علاج التهاب المثانة وعدوى المسالك البولية.

يُعدّ التوت البري مصدراً جيداً للعديد من المركبات الغذائيّة النباتيّة النشطة حيوياً، ولمُضادّات الأكسدة، ومن الجدير بالذكر أنّ مُعظم هذه المركبات تتركّز في قشرة ثمار التوت، وينخفض تركيزها في العصير.

تجدر الإشارة إلى أن السكر الموجود في التوت البري من النوع البسيط، في حين أن الألياف الغذائية غير قابلة للذوبان، أي تمر عبر الأمعاء دون هضم.

كما يحتوي التوت البري على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين سي، المنغنيزيوم، فيتامين ك، النحاس.

إضافة إلى كل ما سبق، يمتاز التوت البري بالمكونات والمركبات النباتية الذي يحتويها، مثل الكويرسيتين ( Quercetin) والمايسترين (myricetin).