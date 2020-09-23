شكرا لقرائتكم خبر عن OPPO تطلق سلسلة هواتف Reno4 في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت OPPO، العلامة التجارية الرائدة في صناعة الأجهزة الذكية، عن خطتها لإطلاق سلسلة Reno4 الجديدة في مصر، وذلك عبر حفل یعرض أونلاین اليوم، الأربعاء 23 سبتمبر في تمام الثامنة مساءً عبر الرابط التالي https://bit.ly/3hKMwnO

عقب الإصدار الناجح للسلسلة في الصين، تقوم OPPO بإصدار Reno4 في أسواق أخرى مع بعض التعديلات التي تم تصميمها لتلبي احتياجات المستخدم المحلي بخصائص جديدة تقدم تجربة عصرية سوف تطلق صيحات جديدة بين المستخدمين على مستوى العالم.

تواصل سلسلة Reno منهج OPPO في الابتكار عبر الاستماع إلى العميل وتفهم احتياجاته بعمق وسوف تدعم شبكات الجيل الرابع (4G) لتلبي احتياجات السوق المحلي وتقدم تكنولوجيا مبتكرة تأتي كنتيجة لاستثمار OPPO الدائم في التركيز على احتياجات المستخدم.

مع سلسلة Reno4، تضيف OPPO خطوة جديدة إلى ميراث سلسلة Reno الشهيرة وتطورها عبر دمج أفضل ما في العالمين: الإثارة والسهولة التي توفرها تكنولوجيا OPPO المبتكرة، إلى جانب الشخصية والأناقة التي يعكسها التصميم العصري.

إذا كنت تبحث عن هاتف يقدم ملمس فخم وتجربة مستخدم سلسلة، فإن الشاشة اللامحدودة Borderless Sense بمعدل تحديث ٩٠ هيرتز في هاتف Reno4 Pro سوف تثير حواسك البصرية والحسية. كل ذلك يأتي بالإضافة إلى أسرع تكنولوجيا شحن في العالم SuperVOOC 2.0 Flash Charging بقوة ٦٥ واط المتوفرة الآن على الصعيد التجاري. سوف تنبهر من سرعة اختفاء قلقك حيال انتهاء بطاريتك في لحظات. وإذا كنت من محبي مشاركة الصور على وسائل التواصل الاجتماعي فكلاً من Reno4 Pro وReno4 يجعلان من السهل التقاط صور بورتريه مبتكرة أو تصوير أي لحظة بالفيديو والتي ستظهر بوضوح «أفضل صورة لك».

كذلك، تم تقديم باقة كاملة من تفاعلات التعرف على الوجه والتفاعلات بدون لمس في هاتف Reno4 والتي ستمنحك شعوراً بأنك تمسك بمستقبلك في يدك.

فيما يخص مجال تطوير قدرات التصميم االراقي، تحقق سلسلة Reno4 توازناً صعباً ما بين العملية والجسم النحيف والخفيف. الشاشة ثلاثية الأبعاد الجميلة من Reno4 Pro تشعرك من أول لحظة بالسلاسة، لتعطي إحساساً بالأناقة والفخامة نتيجة للتصميم المتأني والمريح وخامة المط ذات الملمس المميز على ظهر الهاتف، والتي تضمن لك إثارة حسد كل عشاق الهواتف الذكية. كل هذا بينما تتداخل الشاشة ثلاثية الأبعاد بكل راحة في يدك بدون حدوث أي لمسات عارضة أو غير مقصودة للحواف. ولإضافة المزيد من الجمال على الشاشة المنحنية ثلاثية الأبعاد، يأتي هاتف Reno4 Pro بألوان الليل المرصع بالنجوم Starry Night وباللون الأزرق Galactic Blue التي تظهر جمال الملمس المط الرقيق ولونه الفخم. بينما يأتي Reno4 بلون أسود Space Black وباللون الأزرق Galactic Blue، والذي يقدم تقنية تصميمية جديدة يتم تطبيقها فقط على سلسلة Reno من OPPO وتضيف المزيج المثالي من المط المميز واللون المتلألئ الذي يضئ مثل قطع الماس تحت الضوء.

أما بالنسبة لخصائص الكاميرا العصرية التي تظهر أفضل صورة لك، تأتي سلسلة Reno4 مع مجموعة من خصائص الكاميرا المبدعة التي ستأخذ إمكانيات تصوير البورتريه والفيديو إلى المستوى التالي، فإن سلسلةReno4 ترفع المعايير عبر خصائص التصوير من خلال وضعية البورتريه الملون بالذكاء الاصطناعي AI Color Portrait Mode، والتي تدعم الصور والفيديوهات وتقوم بتحويل الخلفية إلى اللونين الأبيض والأسود مع ترك موضوع التصوير بالألوان الحقيقية.

وتساعد وضعية Night Flare Mode على التقاط صور البورتريه الليلية والتي تضع تأثيرات النيون الفنية على خلفيات أضواء الشوارع وتجعل موضوع الصورة أكثر سطوعاً في نفس الوقت.

وتقدم سلسلة Reno4 خصائص مبتكرة لتصوير الفيديو لتوسعة أفق إبداعك. مع خاصية التصوير البطئ الذكي بمعدل ٩٦٠ لقطة في الثانية fps Smart Slow Motion960، التي تساعد على التقاط ٩٦٠ لقطة في ثانية واحدة لتسجل لقطات ملحمية بالتصوير البطئ في خضم الحركة إلى جانب وضعية الفيديو فائق الثبات Ultra Steady Video 3.0، والتي ستصبح متوفرة للكاميرا الأمامية لأول مرة، والتي تستخدم مثبتات الصورة المحسنة ليصبح تصوير الفيديوهات الثابتة أثناء الحركة العنيفة أكثر سهولة عن أي وقت مضى. وإلى جانب خاصية الفيديو فائق الثبات والفيديو فائق الثبات Pro في الكاميرا الخلفية، يمكن تصوير فيديوهات بجودة سينمائية سواء أثناء السير أو الركض.

ويأتي هاتف Reno4 بتصميم، إلا أن هذا التصميم لا يعمل بالشكل التقليدي الذي تتوقعه. عبر تحسين الإمكانيات الإضافية للكاميرا الأمامية بأفضل طاقتها، يفتح Reno4 الباب لتفاعلات مستقبلية بدون لمس عبر التعرف على الوجه والتحكم عبر تفاعلات الإيماءات التي تسهل من استخدام الجهاز وتعزز عوامل السلامة. مع Reno4، لا تحتاج إلى لمس الهاتف لتستخدمه في عدة سيناريوهات.

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بالإضافة إلى سلسلة Reno4، ستقدم OPPO أيضًا لأول مرة في السوق المصري OPPO Watch وOPPO Enco W51، أول سماعات لاسلكية حقيقية لإلغاء الضوضاء كاستجابة للطلب المتزايد على الأجهزة الذكية الأجهزة القابلة للارتداء في السوق المصري.

تساعد سماعات الرأس بشكل خاص في الحياة اليومية فهي توفر جميع المميزات الجذابة المطلوبة مثل الشحن اللاسلكي وجودة الصوت الاحترافية وزمن وصول منخفض للغاية ولمسة ضوابط ذكية لخلق تجربة شاملة مبهرة.

OPPO Watch هي أول سلسلة ساعات ذكية من OPPO، وهي بمثابة خط إنتاج استراتيجي لنظام OPPO IoT البيئي، مما يعكس شغف OPPO بالاستكشاف والنهج الفريد للأجهزة القابلة للارتداء. تعمل ساعة OPPO بنظام Wear OS من Google، والذي يعمل على تكييف تطبيقات وخدمات جوجل الأساسية مع المعصم، ويجمعها مع جمالية OPPO القوية من ColorOS للهواتف الذكية.

مع شحن سريع Watch VOOC الجديد، وهو نتاج خبرة OPPO الفنية في الشحن السريع حيث يمكن شحن ساعة OPPOإلى 30٪ في 15 دقيقة وإطالة عمر البطارية من خلال نظام مبتكر يتضمن الوضع الذكي ووضع توفير الطاقة. كما ترتقي ساعة OPPO بوظائف الصحة واللياقة إلى مستوى جديد، حيث توفر أوضاعًا متعددة للتمارين ومراقبة معدل ضربات القلب وإدارة النوم للحصول على تجربة صحية ولياقة بدنية احترافية ومدعومة علميًا.

هاتف أوبو رينو 4

هاتف أوبو رينو 4

هاتف أوبو رينو 4

هاتف أوبو رينو 4