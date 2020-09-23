شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية مذهلة لـ «التوت البري الأحمر».. احرص على تناوله والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الكرانبيري (التوت البري) يتمتع بفوائد صحية جمّة، ويساعد في مواجهة العديد من الأمراض.

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وأوضحت الجمعية أن الكرانبيري أو التوت البري الأحمر يزخر بفيتامين C، الذي يعمل على تقوية المناعة، وفيتامين A، الذي يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العين والبشرة.

كما يحتوي الكرانبيري على مركبات نبات ثانوية، مثل أنثوسيان والبوليفينولات، والتي تحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة (Free Radicals) المسببة للشيخوخة، كما أنها تدعم القلب والأوعية الدموية، فضلاً عن تأثيرها المضاد للبكتيريا.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الكرانبيري على مادة “بروأنثوسيانيدين”، التي تندرج ضمن المواد المُرَّة، والتي تساعد في علاج التهاب المثانة وعدوى المسالك البولية.