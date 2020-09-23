شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة على 3.5 مليون طفل تثبت زيادة خطر التوحد عند الولادة قبل 40 أسبوعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية أجريت على أكثر من 3.5 مليون طفل من بلدان الشمال الأوروبي أن خطر الإصابة باضطراب طيف التوحد قد يزداد قليلاً إذا ولد الطفل قبل أو بعد 40 أسبوعًا من الحمل.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية أكد الباحثون من معهد كارولينسكا في ستوكهولم بالسويد أن نتائج دراستهم أكدت زيادة خطر الإصابة باضطراب طيف التوحد قليلاً مع كل أسبوع يولد الطفل قبل أو بعد 40 أسبوعًا من الحمل.

وأسباب اضطراب طيف التوحد معقدة ولا تزال دون حل ، لكنها على الأرجح تنطوي على عوامل وراثية وبيئية، تشير بعض الأبحاث السابقة إلى أن الأطفال المولودين قبل أو بعد مواعيد استحقاقهم (40 أسبوعًا من الحمل) قد يكون لديهم خطر مرتفع للإصابة باضطراب طيف التوحد، ومع ذلك ، كانت معظم هذه الدراسات محدودة النطاق ولم تأخذ في الاعتبار الجنس والوزن عند الولادة.

لفهم الروابط المحتملة بين عمر الحمل وخطر الإصابة باضطراب طيف التوحد ، حلل الباحثين بيانات السجل الطبي لأكثر من 3.5 مليون طفل ولدوا في السويد أو فنلندا أو النرويج بين عامي ، ضمن هذه المجموعة ، تم تشخيص 1.44 % من الأطفال بالتوحد و 4.7 % ولدوا قبل الأوان قبل 37 أسبوعًا من الحمل.

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أظهر التحليل ، الذي غطى أعمار الحمل عند الولادة التي تتراوح من 22 إلى 44 أسبوعًا ، أن المخاطر الإجمالية للإصابة باضطراب طيف التوحد كانت منخفضة لكل عمر ، خاصة بالنسبة للفتيات اللائي ولدن بعد الولادة (بعد 42 أسبوعًا من الحمل) وزاد الخطر النسبي للإصابة باضطراب طيف التوحد لكل أسبوع من عمر الحمل أقل من 40 أسبوعًا أو أكثر.

توفر هذه النتائج رؤى جديدة حول الروابط المحتملة بين خطر الإصابة باضطراب طيف التوحد وعمر الحمل عند الولادة والتي يمكن تعديلها.