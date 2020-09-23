شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تتوقع الموافقة على عقار أفيجان لعلاج فيروس كورونا أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة فيوجى فيلمFujifilm اليوم الأربعاء، إن دراسة في المرحلة الأخيرة من عقارها المضاد للفيروسات Avigan افيجان أظهرت أنه قلل من وقت الشفاء لمرضى فيروس كورونا COVID-19 الذين يعانون من أعراض غير حادة، مما يعزز التوقعات للحصول على موافقة الجهات التنظيمية في اليابان.

أظهرت الدراسة السريرية للمرحلة الثالثة لـ 156 مريضًا في اليابان، أن أولئك الذين عولجوا بعقار أفيجان لفيروس كورونا تحسنوا بعد 11.9 يومًا، مقابل 14.7 يومًا لمجموعة الدواء الوهمي.

وقالت الشركة في بيان لها، إن نتائج الدراسة التي أجرتها شركة Fujifilm كانت ذات دلالة إحصائية.

كان رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، قد وصف إمكانات أفيجان كمساهمة يابانية في سباق عالمي لعلاج فيروس كورونا، بهدف الحصول على الموافقة المحلية في مايو.

دعت الحكومة شركة Fujifilm إلى مضاعفة المخزونات الوطنية من افيجان Avigan بثلاثة أضعاف، والتي تم الموافقة عليه في عام 2014 كعلاج طارئ للإنفلونزا، وتعهدت بالتبرع به للبلدان عند الطلب، لكن نقص المرضى في اليابان أعاق الاختبارات السريرية.

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في يوليو، قال باحثون في جامعة فوجيتا هيلث، إن دراستهم على أفيجان فشلت في الوصول إلى نتائج ذات دلالة إحصائية.

وقالت Fujifilm في بيانها إنها ستجري مزيدًا من التحليل لبيانات التجربة وستسعى لتقديم طلب للحصول على موافقة أفيجان Avigan لاستخدامه في علاج فيروس كورونا COVID-19 في وقت مبكر من أكتوبر.

ونقلت صحيفة نيكي هذا الأسبوع عن مصادر بالوزارة قولها، إنه يمكن منح الموافقة في غضون شهر من تلقي مثل هذا الطلب.

في يوليو، باعت Fujifilm حقوقها العالمية لشركة Avigan إلى شركة مختبرات دكتور ريدي الهندية، وهو متوفر بالفعل بشكل عام في العديد من البلدان تحت اسم favipiravir ، حيث تم الموافقة على الدواء لعلاج فيروس كورونا COVID-19 في الهند وروسيا.

يعمل أفيجان Aviganعلى الحمض النووي الريبي للفيروسات، مما يثبط قدرتها على التكاثر، لكن لا تزال هناك مخاوف بشأن العيوب الخلقية التي تسببها في الدراسات على الحيوانات.