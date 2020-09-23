شكرا لقرائتكم خبر عن معهد "Serum "الهندى يبدأ تصنيع لقاح كوداجينكس لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة Codagenix إن معهد Serum في الهند بدأ في تصنيع لقاح فيروس كورونا COVID-19 المحتمل لشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية، ومن المتوقع أن تبدأ التجارب البشرية للقاح في المرحلة المبكرة بحلول نهاية عام 2020 في المملكة المتحدة، وذلك وفقا لموقع شركة Codagenix الأمريكية.

سيطور معهد Serum، أكبر صانع للقاحات في العالم من حيث عدد الجرعات المنتجة، من لقاح Codagenix ، والذي يتم توصيله عن طريق الأنف بدلاً من الحقن.

يعمل معهد Serum Institute على العديد من اللقاحات المرشحة لفيروس كورونا الجديد، بما في ذلك اللقاح المحتمل إنتاجه بكميات كبيرة من AstraZeneca/Oxford الذي احتل عناوين الصحف العالمية، بالإضافة إلى تطوير لقاح خاص به.

يتم تطوير واختبار أكثر من 150 لقاحًا محتملاً على مستوى العالم، مع 38 لقاحًا في التجارب البشرية، والمرشحون من شركة مودرنا Moderna و فايزر Pfizer و AstraZeneca هم بالفعل في المراحل الأخيرة من التجارب.

Advertisements

وعلى صعيد آخر، كان قد دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تعزيز قدرة منظمة الصحة العالمية (WHO) وإزالة الحواجز التي تعترض الشراكة في قطاع الرعاية الصحية.

وقال في خطاب بالفيديو أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء "فيما يتعلق بالرعاية الصحية، كما هو الحال في الاقتصاد، نحتاج الآن إلى إزالة أكبر عدد ممكن من العقبات أمام العلاقات مع الشركاء، "لقد ساهم بلدنا بنشاط في الجهود العالمية والإقليمية لمكافحة فيروس كورونا COVID-19 ، وتقديم المساعدة للدول الأكثر تضررًا على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف".

وبحسب الزعيم الروسي، تحترم موسكو الدور التنسيقي المركزي لمنظمة الصحة العالمية، مضيفا نعتقد أنه من الضروري تعزيز قدرة منظمة الصحة العالمية نوعيًا، لقد بدأ هذا العمل بالفعل، وروسيا لديها دافع حقيقي للانخراط فيه".

وأشار الزعيم الروسي إلى أنه خلال جائحة الفيروس التاجي لم تكن هناك حدود للتضامن بين الأطباء والمتطوعين والناس من مختلف البلدان، كما أن العديد من الدول كانت تساعد بعضها البعض بإيثار وبقلب مفتوح".