كيف تواجه جفاف الأنف وما هي أعراضه ؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ 44 دقيقة

يعاني العديد من الناس من جفاف في الأنف بسبب البيئة والرطوبة والمناخ، ويؤدي جفاف الأنف أي توقفه عن عمله في تنقية الهواء إلى مشاكل صدرية بسبب جفاف الأغشية المخاطية المرطبة للأنف.

لمن كيف يمكن مواجهته ومتى يستدعي استشارة الطبيب؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة، أن جفاف الأنف يعني جفاف الأغشية المخاطية المبطنة للأنف، ما يمنعها من أداء وظائفها المتمثلة في تجهيز هواء التنفس، ومكافحة الجراثيم.

وأضافت الرابطة أن للجفاف أسباب عدة تتمثل في العدوى مثل الإنفلونزا، أو الحساسية، أو تنظيف الأنف المتكرر، أو دخان السجائر، أو جفاف الهواء بفعل مكيف الهواء أو المدفأة مثلاً. كما أن تناول بعض الأدوية المضادة للحساسية تتسبب في جفاف الأغشية المخاطية الموجودة بالأنف. كما أن الإفراط في استخدام بخاخات وقطرات الأنف قد يتسبب في جفاف في الممرات الأنفية.

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وتتمثل أعراضه في انسداد الأنف، والشعور بحكة وحرقان وخلل في حاسة الشم، والعطس، ونزيف الأنف.

ويمكن مواجهته بقطرات وبخاخات الأنف المزيلة للاحتقان، لترطيب الأغشية المخاطية. وللغرض ذاته يجب أيضاً شرب الماء بكمية كافية، أي بمعدل لا يقل عن لترين يومياً.

وفي حال استمرار المتاعب، يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي لجفاف الأنف. وبعد الاعتماد على التشخيص المناسب والتأكد من الإصابة يتم التعرف على سبب الإصابة والتخلص منه مع إعطاء

علاجات موضعية لترطيب الأنف وأهمها:

قطرات مرطبة للأنف

استنشاق بخار الماء

استخدام غسول ماء البحر