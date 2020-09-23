 طريقة تجفيف وتذويب الدهون برجيم الـ 3 ايام 

يمكن تجفيف ونسف الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة باتباع حمية طويلة الامد. وتقوم على تناول الطعام الصحي وعلى التخلي عن اكل الدهون الضارة والحلويات. كذلك من المهم خلالها ممارسة التمارين الرياضية بانتظام اي لمدة ساعة مرة كل يومين. كذلك من المفيد اتباع انواع رجيم موقتة ومنها حمية الـ3 ايام التي تسرع عملية تجفيف الدهون ونسفها في مناطق البطن والارداف والفخذين وحتى الذارعين.



قواعد حمية الـ3 ايام



من اجل تجفيف الدهون ونسفها نهائياً ننصح باتباع رجيم سهل لمدة 3 ايام. وهذه ابراز القواعد العامة التي يجب الالتزام بها من اجل تحقيق الهدف.

- التركيز على تناول البروتينات وخصوصاً الأسماك مثل التونة والسردين والسلمون. كما من المهم تناول الدجاج الخالي من الدهون ومنزوع الجلد. وينصح ايضاً بأكل البيض المحضر بطريقة صحية اي المسلوق من دون ملح او زيت. ويسمح هذا الرجيم بأكل منتجات الالبان على ان تكون قليلة الدسم.

- من الضروري تناول الكربوهيدرات من خلال استهلاك الشوفان والخبز المصنوع من القمح و الأرز الاسمر والفاصوليا الخضراء و الفواكه والخضار وخصوصاً البطاطا الحلوة.

طريقة الرجيم

يمكن اتباع رجيم الـ3 ايام لنسف الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة لمدة محدودة. فمن الضروري عدم المبالغة في هذا لأنه يمكن ان يسبب النقص في بعض المغذيات الاساسية.

قبل الفطور. كوب من الحليب قليل الدسم ، حبة فاكهة موسمية او غريب فروت كما يمكن تناول البطيخ.

الفطور. ملعقة كبيرة او قطعة صغيرة من جبنة خفيفة، قطعة متوسطة الحجم من الخبز الاسمر المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب شاي او قهوة من دون سكر مع قطعة ليمون.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المسلوق من دون جلد او من السمك المشوي، طبق من السلطة الخضراء مع صلصة خفيفة تحتوي على زيت الزيتون وعصير الليمون. كما يمكن تناول 5 ملاعق كبيرة من الارز الاسمر المطهو على البخار مع كوب من شوربة مصنوعة من دون مواد دهنية.

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العشاء. قطعة متوسطة الحجم من السمك او الدجاج المشوي من دون اي مواد دهنية، طبق سلطة خضار خضراء مع حبة طماطم. كما يسمح هذا الرجيم بتناول وجبة عشاء تحتوي على كوب من اللبن الزبادي غير المحلى مع القليل من بذور الشوفان.

وفي حال اختيار برنامج الرجيم مع ممارسة التمارين الرياضية ينصح باتباع هذا البرنامج.

الفطور. 3 بيضات مسلوقة من دون ملح، كوب من اللبن الزبادي الخالي من السكر مع القليل من الفاكهة او الحبوب الكاملة، كوب من الشاي او القهوة من دون سكر، حبة فواكه موسمية باستثناء الموز العنب.

الغذاء. 3 ملاعق طعام من الارز الاسمر المطهو على البخار، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، طبق سلطة مع صلصة خفيفة تحتوي على ملعقة وسط من زيت الزيتون وعصير حبة ليمون.

العشاء. يمكن ممارسة التمارين الرياضية قبل ساعة واحدة من موعد هذه الوجبة. وبعد هذا يمكن تناول حبة من البطاطا المسلوقة مع بيضة واحدة مسلوقة ايضاً، كوب من الشاي غير المحلى.

ومن الافضل خلال اتباع هذا الرجيم عدم تناول الطعام في الفترات الفاصلة بين الوجبات وعدم الجلوس لمدة طويلة وعدم تناول الاطعمة الغنية بالسكر. كذلك من المهم شرب كمية كافية من الماء بمعدل ليترين او 8 اكواب يومياً فضلاً عن الحرص على النوم لما يقل عن 8 سات في كل ليلة. فهذا يساعد ايضاً على تجفيف الدهون والحفاظ على الرشاقة.

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