8 علاجات سريعه لاعراض الحساسية ولرفع المناعة

تعد الحساسية هي استجابة الجسم للمواد الغريبة أو المواد المسببة للحساسية مثل حبوب اللقاح وبعض الأطعمة ووبر الحيوانات الأليفة والغبار والعفن والأدوية ولسعات الحشرات.

عادة ما تكون هذه المواد المسببة للحساسية غير ضارة ولكنها قد تسبب الحساسية لبعض الناس. يصنع جهاز المناعة لدينا أجساماً مضادة لمحاربة مسببات الأمراض.

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1. العسل

يستخدم العسل كعلاج تكميلي لعلاج الحساسية وخاصة حساسية حبوب اللقاح. من المعروف على نطاق واسع أنه يقلل الأعراض ويحسن الحالة ويساعد في رفع المناعة.

ما يجب فعله: تناول العسل يومياً. يمكنك إضافته إلى الشاي أو تناوله مع الخبز المحمص.

2. البروبيوتيك

من المعروف أن البروبيوتيك مثل الزبادي واللبن الرائب والتيمبيه والجبن يعدل جهاز المناعة بطريقة صحية. قد تمنع الحساسية المتكررة وتقلل من أعراضها وتحسن نوعية الحياة.

ما يجب القيام به: قومي بتضمين الزبادي واللبن الرائب والجبن في نظامك الغذائي يومياً. يمكنك تناولها مباشرة أو مع الفواكه المفضلة لديك.

3.البابايا

غنية بالأنزيمات بشكل طبيعي مثل البروميلين. وتساعد في تحسين أعراض الحساسية مثل التورم وصعوبات التنفس.

ماذا أفعل: ضعي بعض شرائح البابايا في وعاء الفاكهة وتناوليها.

4. الصبار

تشير الدراسات إلى أن الاستخدام الموضعي للصبار هو الأفضل لعلاج الحكة واحمرار الجلد الناتج عن الحساسية. أظهرت دراسة أخرى أن العلاج عن طريق الأنف باستخدام الصبار يقلل من الغشاء المخاطي للأنف في حالة التهاب الأنف التحسسي.

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ما يجب القيام به: ضعي جل الصبار مباشرة على الجلد عندما تلاحظين الحكة أو احمرار الجلد بسبب الحساسية.

5. الأناناس

هو فاكهة أخرى غنية بالبروميلين، وهو إنزيم قد يساعد في تقليل أعراض الحساسية مثل الالتهاب أو احتقان الأنف.

ما يجب فعله: أضيفي البابايا إلى وعاء الفاكهة أو تناول عصير الأناناس.

6. شاي الزنجبيل

قد يساعد شاي الزنجبيل في تقليل السيتوكينات الالتهابية في الجسم التي تسببها المواد المسببة للحساسية.

ومن المعروف أيضاً أنه يعزز المناعة بطريقة طبيعية.

ما يجب فعله: تناول شاي الزنجبيل مرتين على الأقل في اليوم. اللبن الرائب والكحول والحلويات والأطعمة الأخرى التي يجب تجنبها عند الإصابة بنزلات البرد.

7. صودا الخبز

هي الأفضل لحساسية الجلد. قد تساعد في تهدئة حساسية الجلد الناتجة عن الاستجابة الالتهابية لمسببات الحساسية.

. ما يجب القيام به: خذي حماماً من صودا الخبز عن طريق إضافة نحو كوب من صودا الخبز إلى حوض الاستحمام والنقع لمدة 15 دقيقة. يمكنك أيضاً وضع صودا الخبز على مناطق الحكة بعد مزجها بالماء.

8. البروكلي

يعتبر البروكلي مصدراً غنياً لمادة الكيرسيتين، وهو مضاد طبيعي للهيستامين. الهيستامين مادة كيميائية ينتجها الجسم بشكل طبيعي نتيجة لتفاعلات الحساسية.

قد يساعد البروكلي في تقليل تأثيره وتخفيف أعراض الحساسية.

ما يجب فعله: أضيفي البروكلي إلى الخضار أو الحساء وتناوليه يومياً.



