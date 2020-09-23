شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح زراعة رئتين جديدتين لناجٍ من كورونا في المكسيك والان مع التفاصيل

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 نجح أطباء مكسيكيون في إجراء أول عملية زرع لرئتين في أمريكا اللاتينية لأحد الناجين من فيروس كورونا، حسبما قال مستشفى كريستوس موجيرزا في مدينة مونتيري بشمال العاصة مكسيكو سيتى أمس الثلاثاء.

وقال الطبيب مانويل وونج جاين: "بدون الزرع، كان متوسط العمر المتوقع للمريض صفر. الآن لديه فرصة جديدة للحياة". Advertisements وكان الرجل (55 عاما) قد خضع لعملية توصيل رئة اصطناعية لمدة 52 يوما. وأجريت الجراحة التي استغرقت سبع ساعات يوم 31 أغسطس في مستشفى كريستوس موجيرزا الخاص في مونتيري (900 كيلومتر) شمال مكسيكو سيتي. وتم إجراء عمليات زرع مماثلة لناجين من فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة.

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