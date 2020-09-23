شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تصدر توجيهات لمصنعى لقاحات كورونا أهمها تحقيق فاعلية بنسبة 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المراقب العام للأدوية فى الهند DCGI مجموعة جديدة من الإرشادات، تركز على معايير السلامة والمناعة والفاعلية لعمالقة الأدوية الذين يطورون لقاحات فيروس كورونا COVID-19، موضحا أن مرشح لقاح كورونا يجب أن يتمتع بنسبة 50% على الأقل من الفاعلية فى المرحلة الثالثة من التجربة السريرية، حتى يتم نشره على نطاق واسع، وأن يكون لديها بيانات كافية تبلغ فيها عن المخاطر المحتملة للأمراض التنفسية المرتبطة باللقاح.

وتنص التوجيهات على أنه بالنظر إلى الحاجة الملحة إلى لقاح آمن وفعال للوقاية من فيروس كورونا COVID-19، قد تستمر برامج التطوير الإكلينيكي للقاح كورونا COVID-19 من خلال نهج تكيفي وسلس بما في ذلك البيانات للإبلاغ عن المخاطر المحتملة المرتبطة باللقاح.

وسلطت الإرشادات الضوء على أن استخدام اللقاحات الوقائية لفيروس كورونا COVID-19 أثناء الحمل والنساء في سن الإنجاب يعد أحد الاعتبارات المهمة لبرامج التطعيم.

وقال التقرير إن هناك ثلاثة أشياء يجب أن يتمتع بها اللقاح "1" السلامة، "2" الاستمناع، و"3" الفاعلية، وتقول منظمة الصحة العالمية إنه إذا تمكنا من الحصول على أكثر من 50% من الفاعلية، فيعتبر لقاحا مقبولا، مضيفا بأنه بالنسبة لفيروسات الجهاز التنفسى: "نحن لا نحصل أبدًا على فاعلية بنسبة 100% نحن نهدف إلى تحقيق فاعلية بنسبة 100%، لكن قد نحصل على نسبة تتراوح بين 50% و100% للقاح فيروس كورونا COVID-19.