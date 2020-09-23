شكرا لقرائتكم خبر عن CDC يحدد 16 أكتوبر موعدا نهائيا لتقديم الدول خططها لتوزيع لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى CDC، موعدًا نهائيًا فى 16 أكتوبر للدول لتقديم خططها لتوزيع لقاحات فيروس كورونا COVID-19، حتى قبل أن يتضح متى سيكون أى منها متاحًا، وفقًا لعرض تقديمى إلى لجنة من الخبراء الذين يقدمون توصيات بشأن اللقاحات الأمريكية.

وقال المركز إنه من المقرر أن تأخذ الخطة فى الاعتبار المتطلبات المحددة، مثل ضرورة التخزين البارد للقاحات.

وكان من المتوقع أن تصوت اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين ACIP، يوم الثلاثاء، على المجموعات السكانية التى يجب أن تحصل على جرعات أولية من أى لقاح يحصل على موافقة أو تصريح استخدام طارئ من المنظمين الأمريكيين، وهى لجنة تابعة لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى، تقدم المشورة والتوجيه بشأن المكافحة الفعالة للأمراض التى يمكن الوقاية منها باللقاحات.

وأوضحت متحدثة باسم مركز السيطرة على الأمراض CDC يوم الثلاثاء، أنه من المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة فى 28 و29 أكتوبر.

Advertisements

وقالت الدكتورة بيث بيل، من جامعة واشنطن، وعضو اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين، إنه بمجرد أن تصرح هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" بلقاح لفيروس كورونا، ستدعو اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين "ACIP"، إلى اجتماع طارئ لتقديم توصيات محددة بشأن أولويات التوزيع.



مدير مركز السيطرة على الامراض

وأضافت بيل إن التوصيات يمكن أن تكون أقل من التوجيهات التي قدمتها هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA، للحصول على تصريح للاستخدام فى حالات الطوارئ للقاح كورونا، موضحة أنه سيتم تسليم توصيات اللجنة الاستشارية ACIP إلى الدكتور روبرت ريدفيلد، مدير مركز السيطرة على الأمراض، المكلف باتخاذ القرار النهائى بشأن كيفية استخدام اللقاحات.

وأوضح المركز أنه عندما سئل أحد أعضاء اللجنة كيف يمكن للدول تطوير خطط التوزيع بحلول الموعد النهائى فى أكتوبر، حتى قبل الموافقة على لقاح معين، قالت الدكتورة نانسى ميسونييه، مديرة المركز الوطنى للتحصين وأمراض الجهاز التنفسى بمركز السيطرة على الأمراض CDC، بأن الهدف هو أن يكون جاهزا، بحيث يتم بالفعل توزيع اللقاحات فى اليوم الأول.

وقالت إنه من المتوقع أن يتم توزيع اللقاح على مراحل، حيث من المحتمل أن يتلقى موظفو الرعاية الصحية والعاملين الأساسيين والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية عالية الخطورة والبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا اللقاحات فى المرحلة الأولى.

بالإضافة إلى شركتى فايزر ومودرنا Pfizer وModerna، تمتلك استرازينيكا AstraZeneca، لقاحًا في المرحلة الأخيرة من الاختبار، ولا تزال التجربة الأمريكية لهذا اللقاح معلقة حيث يتم التحقيق فى مشكلة أمان محتملة.