شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة بكورونا والإنفلونزا فى نفس الوقت تجعلك عرضة للوفاة 6 مرات أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر بحث جديد أن الإصابة بفيروس كورونا والإنفلونزا فى نفس الوقت قد تجعلك أكثر عرضة للوفاة بنحو ستة أضعاف، فمع بدء المملكة المتحدة فى مواجهة موجة ثانية من ،Covid-19 تم حث البريطانيين على الحصول على لقاح الإنفلونزا إذا كانوا معرضين لخطر كبير للإصابة بهذا المرض المعدى أو نشره.

وحسب ما ذكرته mirror قال الخبراء إن المواطنين يجب ألا يتقاعسوا عن الإنفلونزا - التى تقتل نحو 11000 شخص كل عام فى إنجلترا، حيث أظهر بحث جديد عواقب وخيمة للإصابة المشتركة بالإنفلونزا وCovid -19.

وتم توسيع برنامج التطعيم ضد الإنفلونزا هذا العام، لذا سيكون عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على لقاح أكثر من أى وقت مضى ما يصل إلى 30 مليون شخص فى إنجلترا، يأتى ذلك وسط مخاوف من أن تصبح NHS غارقة هذا الشتاء إذا كان هناك تفشى حاد آخر لفيروس كورونا فى نفس الوقت مع موسم الإنفلونزا.

كما حذرالعلماء أن المملكة المتحدة قد تشهد 50000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميًا بحلول منتصف أكتوبر دون قيود جديدة على التواصل الاجتماعى، ويمكن أن يكون هناك أكثر من 200 حالة وفاة يوميًا فى نوفمبر.

وأضاف الباحثون نأمل أن تشجع حملة لقاح الإنفلونزا الجديدة أولئك المؤهلين لقبول دعوتهم عند إرسالها، حيث أظهرت دراسة جديدة أنه خلال الذروة الأولى للوباء، كان الأشخاص المصابون بالفيروس التاجي الجديد والإنفلونزا أكثر عرضة للوفاة بشكل ملحوظ.

وفي حين أن الأعداد كانت صغيرة، فإن خطر الوفاة كان أكبر بست مرات تقريبًا بين المصابين بالعدوى مقارنةً بعموم السكان، كان خطر الوفاة أعلى أيضًا مقارنة بالإصابة بـ Covid-19 .

وقام باحثو PHE بتحليل بيانات ما يقرب من 20000 شخص تم اختبارهم لكل من Covid-19 والإنفلونزا بين 20 يناير و25 أبريل، وتم تحديد 58 شخصًا على أنهم مصابون بـ"العدوى المشتركة" للفيروسين.

وبشكل عام توفى 43% من الأشخاص المصابين بعدوى مرافقة مقارنة بـ27% ممن ثبتت إصابتهم بـ Covid-19 وحده، وقالت PHE إن أولئك الذين ماتوا "يميلون" إلى أن يكونوا أكبر سناً، فعادة ما تقتل الإنفلونزا حوالي 11000 شخص كل عام في إنجلترا والعديد من الأشخاص يدخلون المستشفى.

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ويوصى كبار المسئولين الطبيين برفع مستوى تنبيه COVID، حيث قالوا إن الأشخاص الأكثر عرضة لتأثيرات الإنفلونزا هم أيضًا أكثر عرضة لخطر الإصابة بـ Covid-19.

وناشد ثلاثة من كبار مسئولي الصحة في إنجلترا الأشخاص المؤهلين للتطعيم، وفى السنوات السابقة كانت معدلات الإصابة بالإنفلونزا منخفضة بين بعض المجموعات.

وقالت المديرة الطبية في PHE البروفيسور إيفون دويل: "نحن نشجع أي شخص مؤهل لقبول لقاح الإنفلونزا هذا العام ، خاصة مع الشتاء الذي سنواجهه.

"لا يزال الناس يعتقدون أن الإنفلونزا مثل الزكام. إنها ليست كذلك. الأنفلونزا حالة مزعجة للغاية، قد يكون هناك 50000 حالة Covid-19 جديدة يوميًا في أكتوبر دون تدخل.

وحول النظريات الخاصة بالفيروسات المتنافسة، قال البروفيسور دويل إن الذروة الأولى للوباء تزامنت مع نهاية موسم الإنفلونزا العام الماضى، لذا فإن التفاعل الكامل بين الفيروسين لم يعرف بالكامل بعد.

وأضاف "إذا أصبت بكليهما، فأنت في مشكلة خطيرة. والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهاتين العدويين قد يكونون هم الأشخاص الأقل قدرة على تحمل جهاز المناعة لديهم أو مخاطرهم.

وأضاف البروفيسور جوناثان فان تام ، نائب كبير المسئولين الطبيين فى إنجلترا: "نريد تقديم أكبر برنامج ممكن للإنفلونزا. وسيكون لدينا لقاح كافٍ هذا العام لـ 30 مليون شخص في المجموع، ومن الواضح أن هذا مهم للغاية في عام نواجه فيه احتمال انتشار الأنفلونزا و Covid-19 وربما في وقت ما هذا الشتاء معًا وفي نفس الوقت"

وقال إنه إلى جانب بيانات PHE ، كانت هناك دراسات على الفئران وجدت "نتائج سيئة" بين المصابين بكل من الإنفلونزا و Covid-19.

وأضاف "هناك العديد من الأسباب المعقولة التي تفسر سبب كونها فكرة سيئة للغاية أن يكون لديك Covid-19 والإنفلونزا في نفس الوقت، وبالطبع هذا الاحتمال حقيقي لهذا الشتاء".

وعندما سئل عن تزايد عدد البريطانيين الذين ينضمون إلى ما يسمى بحركة مناهضة التطهير ، أضاف البروفيسور فان تام: بالطبع أنا أدرك أن حركة مناهضة التطهير العرقي حقيقية. ولكن إذا نظرت إلى استطلاع PHE السنوى، فإن الجمهور البريطاني في الواقع لديه ثقة عالية بشكل استثنائي في برنامج لقاح المملكة المتحدة وجميع جوانبه تقريبًا.