تعرف على لغز تفشي كورونا في شهر يوليو

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

توصل العلماء إلى السبب الرئيسي وراء اشتداد تفشي وباء فيروس كورونا خلال شهر يوليو/تموز الماضي، في مختلف المدن المكتظة بالسكان بجميع مناطق العالم التي تتميز بمناخات حارة ورطبة.



وكشف العلماء أن العامل المحوري لانتقال فيروس كورونا يتمثل في معدل تبخر الرطوبة في الهواء.

وقال موقع "EurekAlert" إن متخصصين قاموا بمساعدة نماذج نظرية وتجارب هيدروديناميكية، بدراسة تأثير الرطوبة ودرجة الحرارة المحيطة وسرعة الرياح على انتشار أصغر قطرات اللعاب التي تحتوي على جزيئات فيروسية.

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وتوصلوا إلى أن قدرات الفيروس الحيوية تنخفض بشكل كبير في درجات الحرارة العالية المصحوبة برطوبة نسبية منخفضة، بسبب ارتفاع معدل التبخر، في حين يبقى احتمال انتقال الفيروس التاجي مرتفعا في الطقس الحار المصحوب برطوبة عالية.

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في مختلف الدول، مسجلا إصابات جديدة قاربت 31,8 مليون إصابة حول العالم، حتى الأربعاء .

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات ليصل إلى 31 مليونا و783 ألفا و676 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 975 ألفا و471 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء ليصل إلى 23 مليونا و400 ألف و797 حالة شفاء.