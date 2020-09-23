بوتين يقترح عقد مؤتمر بشأن «اللقاح»

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، بضرورة دعم منظمة الصحة العالمية من أجل تنسيق الجهود العالمية للتصدي لجائحة كورونا، واقترح عقد مؤتمر رفيع المستوى للتعاون بشأن إنتاج لقاح للفيروس.



وقال بوتين: «نقترح عقد مؤتمر رفيع المستوى عبر الإنترنت قريباً للدول المهتمة بالتعاون بشأن تصنيع لقاحات للفيروس». وأضاف: «نتشارك بالفعل الخبرة، ونواصل التعاون مع جميع الدول والمؤسسات الدولية، من خلال أمور منها توفير اللقاح الروسي، الذي أثبت جدارته وسلامته وفاعليته للدول الأخرى».

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وكانت روسيا أول دولة تمنح الموافقة التنظيمية للقاح فيروس كورونا.

وقال بوتين: «روسيا مستعدة لمنح الأمم المتحدة كل المساعدة اللازمة، ونعرض تقديم لقاحنا من دون مقابل للتلقيح الاختياري لموظفي الأمم المتحدة ومكاتبها».

إلى ذلك، دعا بوتين إلى إبرام معاهدة لحظر الأسلحة في الفضاء، وطرح مبادرة لتوقيع اتفاق ملزم بين القوى الفضائية، لحظر نشر أسلحة في الفضاء الخارجي.