شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب فيديو لشاحن أبل اللاسلكي المغناطيسي المتوقع لآيفون 12 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم تكن التسريبات حول هاتف آيفون 12 "iPhone 12" مشجعة في الآونة الأخيرة، ولكن تم تأكيد ما يمكن القول إنه أكثر ترقية مدهشة للهاتف الجديد. وتأتي مجموعة iPhone 12 الجديدة بمجموعة دائرية كبيرة من المغناطيس بالداخل. وبعد تسريبات متعددة للأجهزة، أكد موقع 9to5Macالجزء الأخير من لغز التسريبات، بعد أن حصل الموقع على مقطع فيديو يظهر النموذج الأولي لشاحن أبل اللاسلكي المغناطيسي الجديد.

ووفقا لمجلة فوربس الجهاز الموجود في الفيديو المسرب هو بشكل نمطي: دائرة بيضاء مبسطة مع ملف شحن وموصل في الخلف. وعلاوة على ذلك، لاحظ موقع 9to5Mac أنه عند مقارنة الشاحن بالمخططات المسربة لدائرة المغناطيس في نطاق آيفون 12 "يبدو أن أبعاد وحدة الشحن المصورة في الفيديو متطابقة". ومن المتوقع أن تفعل هذه المغناطيسات أكثر من مجرد المساعدة. ومن المفهوم أيضًا أنها تبشر بوصول مجموعة جديدة من الملحقات المغناطيسية. ويجب أن تحصل مبيعات أجهزة الشحن اللاسلكية المغناطيسية وملحقاتها على "يد مساعدة" كبيرة من شركة أبل هذا العام، خاصة مع قيام الشركة بإزالة الشاحن السلكي القياسي من صناديق آيفون.

ويقول موقع 9to5Macإن النموذج الأولي قد يكون "وحدة التطوير التي ستوفرها الشركة لصانعي الملحقات الخارجية على غرار ما تفعله بشاحن Apple Watch والأجزاء الأخرى من خلال برنامج MFi الخاص بها. "مما يعني أنه بغض النظر عن التصميم الذي تستقر عليه أبل، يمكنك توقع وصول شواحن لاسلكية مغناطيسية رسمية من جميع الأشكال والأحجام إلى السوق بعد فترة وجيزة من إطلاق مجموعة iPhone 12. وبحسب مجلة فوربس تعد إضافة المغناطيس أيضًا إضافة مرحب بها إلى نطاق أيفون 12. ويمثل الجزء الأمامي والوسطى مخاوف خطيرة بشأن عمر البطارية، مما يعني أن أداء نظام الشحن الجديد الطموح للهواتف قد يكون مجرد الترقية الأكثر أهمية داخلها.