لجنة للتفتيش على ١٤ مركز شباب تكشف تغيب موظفين وغلق مراكز بالقليوبية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكل الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية لجنتي متابعة ميدانية لمتابعة ١٤ مركز شباب، في اطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة تكثيف المتابعة على مراكز الشباب.

تشكلت اللجنة الأولى برئاسة مدير عام المديرية، بىفقته المدير العام لشؤن الرياضة، وشملت مراكز شباب بطا وكفر بطا وكفر ابو ذكري وبقيرة التابعين لادارة شباب بنها ، وتلاحظ انضباط العاملين بالمراكز والتزامهم بتنفيذ الأنشطة والمهام الإدارية الموكلة إليهم، وقد وجه الصبروط خلال متابعته على ضرورة استغلال الأماكن الغير مستغلة بمراكز الشباب والاهتمام بالأنشطة والمسابقات التي تساعد في جذب الشباب وتعمل على بناء شخصياتهم الاجتماعية والنفسية والرياضية وتنمية مهاراتهم .

كما حرص الصبروط ان تكون اللجنة الثانية للمتابعة في نفس التوقيت برئاسة محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين يرافقه محمد محمد امام من العاملين بادارة خدمة المواطنين .

وشملت المتابعة مركز شباب الصفين ومركز شباب المنشاه الصغرى ووجدا مفتوحين ويمارسون نشاطهم بشكل كامل ، أمام مركز شباب المنشاه الكبرى ومركز شباب كفر الحبش مفتوحين ويمارسون نشاطهم في ظل غياب بعض العاملين بهما ووجدت اللجنة مركز شباب الشقر مغلق في غياب العاملين .

وفي اداره شباب بنها تم متابعه مركز شباب كفر فرسيس وتبين انه يمارس نشاطه بشكل كامل ، امام مركز شباب شبلنجه ومركز شباب مرصفا وجدا مفتوحين ويمارسون نشاطهم في ظل غياب بعض العاملين بهما و وجدت مركز شباب كفر العرب ومركز شباب فرسيس مغلقين .

واوصت اللجنه باستكمال باقي الاجراءات الخاصه بالاستثمار بمركز شباب المنشاه الكبرى كما اوصت مركز شباب منشاه الصغرى بالاهتمام بنظافه المكتبه والعمل على اعاده توزيع العماله داخل مركز شباب كفر الحبش ومركز شباب شبلنجه واستكمال البيانات الخاصه بالحضور والانصراف .

وقد امر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين عن المراكز في أوقات العمل الرسمية للشؤون القانونية للتحقيق في تغيبهم عن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

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كما تم التنبيه على جميع مراكز شباب باتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد .

لجنة للتفتيش على ١٤ مركز شباب تكشف تغيب موظفين وغلق مراكز بالقليوبية

لجنة للتفتيش على ١٤ مركز شباب تكشف تغيب موظفين وغلق مراكز بالقليوبية

لجنة للتفتيش على ١٤ مركز شباب تكشف تغيب موظفين وغلق مراكز بالقليوبية

لجنة للتفتيش على ١٤ مركز شباب تكشف تغيب موظفين وغلق مراكز بالقليوبية

لجنة للتفتيش على ١٤ مركز شباب تكشف تغيب موظفين وغلق مراكز بالقليوبية