شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد التبرع بالدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



1. قبل التبرع بالدم، يخضع المتبرعون لفحص جسدي مختصر، يتضمن قياس مستويات النبض، وضغط الدم، ودرجة الحرارة، ومستويات الهيموجلوبين في الدم. على الرغم من أن هذا الفحص ليس بديلاً عن زيارة طبيبك لإجراء الفحوصات المعتادة، إلا أنه قد يساعد في الكشف عن مشكلات صحية كامنة قد لا يعرف المتبرع أنه مصاب بها، مثل ارتفاع ضغط الدم. وبعد ذلك، يتم إرسال ما تبرع به إلى المختبر، ليخضع للفحص والتأكد من عدم احتوائه على 13 نوعا من الأمراض المعدية المختلفة، بما في ذلك فيروس نقص المناعة، والزهري والتهاب الكبد الوبائي. وإذا تم اكتشاف وجود أي فيروس في الدم، يشارك الصليب الأحمر النتائج مع المتبرع حتى يبدأ عملية الفحص الشامل والعلاج.

2. قد يقلل التبرع بالدم من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية؛ لأنه يقلل من لزوجة الدم. حيث خلصت دراسة أجراها باحثون في جامعة لاغوس في نيجيريا، ونشرتها دورية طب الدم عام 2013، أن التبرع بالدم بانتظام يخفض بشكل ملحوظ متوسط نسبة الكوليسترول الكلية والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة، ما يحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية.

3. خلصت دراسة أخرى أجراها عدد من الباحثين في جامعات ألمانية عام 2016، ونشرت في دورية الرابطة الأمريكية لبنوك الدم على من تبرعوا بالدم على مدار عام واحد، أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم قل ضغط دمهم بعد التبرع. أما أولئك الذين تبرعوا 4 مرات على الأقل خلال العام، فقد أظهروا مزيداً من التحسن.

4. يختزن الطحال كمية احتياطية من الدم، لضخه في حالة الفقد المفاجئ للدم في حالات الحوادث مثلاً؛ لذا عند التبرع بالدم، يقوم الطحال على الفور بضخ الاحتياطي لتعويض ما فقده الجسم، ويتم تجديد الاحتياطي من الدم الجديد الذي يُنتج في نخاع العظام لاحقاً.

5. وفقاً لدراسة أجراها عدد من الباحثين في مستشفى جامعة كارولينسكا بالسويد، ونشرتها دورية المعهد الوطني للسرطان، تنخفض معدلات الإصابة ببعض أنواع السرطانات لدى من يتبرعون بالدم بصفة دورية، ما يساعد في الحفاظ على معدلات الحديد بالدم في نسبته الطبيعية، دون أي زيادة قد تسبب تضرر الأنسجة، وقد تزيد من قابليتها للنمو السرطاني.

ما هي شروط التبرع بالدم؟

لا توجد شروط كثيرة أو صعبة، لكن هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص المتبرع، مثل أن يتمتع بصحة جيدة بشكل عام، وأن يتراوح عمره بين 17 و66 عاماً، ويكون وزنه بين 50 إلى 160 كيلوجرام. ويمكن أن يتبرع الرجال بالدم كل 12 أسبوعاً، وللنساء كل 16 أسبوعاً.

وهناك بعض الأسباب الشائعة التي يجب فيها على المتبرعين أن يتأكدوا من قدرتهم على التبرع، في حالة كانوا يتلقون علاجاً أو أدوية طبية، أو خلال الحمل وبعده، أو في حالة الشعور بالمرض، أو إذا كان الشخص مصاباً بالسرطان، أو قد تلقى نقل للدم أو لأحد أعضاء الجسم.

بسبب خطر الأمراض المعدية المنقولة عن طريق الدم، لا يمكن لأي شخص التبرع، فهناك بعض الأشخاص الذين لا يمكنهم التبرع بالدم، مثل من تعاطى المخدرات عن طريق الحقن ولو لمرة واحدة، أو من لديه اختبار إيجابي لتحليل فيروس نقص المناعة، أو أي شخص كان على اتصال وثيق بشخص مصاب بالتهاب الكبد الوبائي المعدي خلال عام.

وهناك بعض النصائح البسيطة التي يمكن اتباعها قبل التبرع بالدم، مثل النوم جيداً في الليلة السابقة، وتناول وجبة طعام جيدة صحية خصوصاً من الفاكهة والخضروات، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون، وكذلك شرب كمية وفيرة من المياه والعصائر.

يذكر أن وزارة الصحة المصرية أعلنت عن تعاون الوزارة ممثلة في خدمات نقل الدم القومية مع موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من خلال حملة لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم، في خطوة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، موضحة أن تلك الحملة سوف تساهم في تشجيع المتعافيين من فيروس كورونا المستجد «COVID-19» بالتبرع ببلازما الدم للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا، وذلك بعد نجاح التجربة التي تم تطبيقها في مصر على عدد من الحالات الحرجة في المستشفيات وأظهرت نتائج مبدأية مبشرة، من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى.

ويمكن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-65 عامًا في مصر التسجيل كمتبرعين بالدم على «فيسبوك» من خلال خاصية «تبرّع بالدم» الموجودة على الملف الشخصي أو من خلال الضغط على الرابط التالي: https://www.facebook.com/donateblood، وسيتم إرسال رسائل للمسجلين كمتبرعين عن إمكانية الحصول على طلبات وفرص التبرع من خلال خاصية «تبرّع بالدم على فيسبوك» على هواتفهم المحمولة، وذلك من خلال 28 فرعًا لمراكز خدمات نقل الدم القومية بمصر