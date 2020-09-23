هل يتحول مرض السكرى من النوع الثانى إلى النوع الأول؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السكري مرض مزمن ليس له علاج، وبمجرد تشخيص الإصابة به، يمكن لمريض السكري التحكم في الأعراض فقط عن طريق الحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة، الأدوية وتغيير نمط الحياة طريقتان فعالتان للتحكم في الحالة من أن تزداد سوءًا، وعلى الرغم من أنه شائع جدًا في الوقت الحاضر ، فإن لدى الناس عددًا كبيرًا من الأسئلة والمفاهيم الخاطئة المتعلقة به، ومن هذه الأسئلة هل يمكن أن يتحول مرض السكري من النوع الثاني إلى النوع الأول؟

الفرق بين سكر النوع الثاني وسكر النوع الأول

وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا"، من الضروري معرفة الفرق بين النوعين الشائعين من مرض السكري.

تظهر أعراض النوع الأول من داء السكري عادةً عند الأطفال والمراهقين في هذا ، يخلط الجهاز المناعي بين خلايا بيتا السليمة المنتجة للأنسولين في بنكرياس الجسم باعتبارها غزاة خارجية ويدمرها.نتيجة لهذا ، لم يعد الجسم قادرًا على إنتاج الأنسولين لا يزال سبب حدوث ذلك غير معروف لكن وفقًا للباحثين ، يرتبط بطريقة ما بالعوامل الوراثية والبيئية.

يتم تشخيص مرض السكري من النوع الثاني في الغالب عند البالغين وهو أكثر شيوعًا من النوع الأول في هذا ، ينتج البنكرياس الأنسولين ، لكن الجسم غير قادر على استخدامه بشكل فعال.

يتراكم الأنسولين في مجرى الدم ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر تمامًا مثل النوع الأول ، من غير المعروف سبب مقاومة بعض الأشخاص للأنسولين ولكن يُعتقد أنه مرتبط بعادات نمط الحياة السيئة والوزن الزائد.

أعراض مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني

أعراض داء السكري من النوع الأول والنوع الثاني متشابهة إلى حد ماعندما يعاني الشخص من مرض السكري قد يعاني:

-كثرة التبول

-العطش الشديد

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-الجوع

رؤية ضبابية

الجروح والتقرحات التي لا تلتئم

تعتبر التقلبات المزاجية وفقدان الوزن أمرًا شائعًا أيضًا لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الأول، بينما قد يعاني مرضى النوع الثاني من التنميل والإحساس بالوخز في أيديهم أو أقدامهم.

هل يمكن أن يتحول النوع الثاني إلى النوع الأول؟

من الشائع الاعتقاد بأن الاعتماد الشديد على الأنسولين قد يحول مرض السكري من النوع 2 إلى النوع 1 ، ولكن دعنا نخبرك أنه غير ممكن.

قد تكون الأعراض متشابهة ، لكن كلاهما يختلف عن بعضهما البعض النوع الأول من أمراض المناعة الذاتية ، حيث يبدأ الجسم في مهاجمة الخلايا السليمة يحدث بسبب العوامل الوراثية والبيئة. يحتاج الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من مرض السكري إلى الأنسولين للبقاء على قيد الحياة.

ومع ذلك ، فإن النوع 2 هو في الغالب نتيجة لعادات نمط الحياة السيئة يمكن إدارتها من خلال إجراء بعض التغييرات الإيجابية في نمط الحياة علاوة على ذلك ، يتم تشخيص النوع الأول في الغالب في مرحلة الطفولة. لذلك، لا يمكن أن يصاب مريض النوع الثاني بمرض السكري من النوع الأول.

النوع 1 والنوع 2 نوعان من داء السكري لكنهما مختلفان تمامًا عن بعضهما البعض، هذه الحالات غير قابلة للشفاء ولكن يمكن تنظيمها بسهولة عن طريق تناول الأدوية المناسبة ودمج عادات نمط الحياة الصحية مثل الأكل الصحي وممارسة الرياضة والنوم في الوقت المحدد وغير ذلك تذكر أنه من الضروري تناول العلاج المناسب لكلتا الحالتين فإذا تركت دون علاج ، فقد يزداد الوضع سوءًا.