الانفعال الشديد.. تأثيره على القلب وطرق السيطرة عليه

عند تعرض الأشخاص إلى مواقف صعبة قد يلجأون إلى الانفعال أو الغضب، مما يؤثر على صحة الإنسان بالسلب ومن أهم هذه التأثيرات تكون على صحة القلب، حيث ربما يؤدي إلى الإصابة بالجلطات القلبية المفاجئة، ولهذا من المهم أن نتعرف على تأثير الانفعال الشديد على القلب.





الانفعال الشديد وتأثيره على القلب

وفق الدراسات الحديثة فقد وجد العلماء أنه يوجد ارتباط وثيق بين الانفعال الشديد والغضب والتوتر والاكتئاب على صحة القلب واصابته بالأمراض، والتي قد تصل إلى حد الإصابة بالجلطات القلبية والنوبات القلبية، كما أنه إلى جانب العوامل النفسية فإنه يوجد بعد الأسباب الأخرى التي تزيد من التأثير على القلب ومنها التدخين والسمنة وقلة النشاط البدني.

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وأشارت دراسة قامت بها جامعة "McMaster" الكندية إلى أن الانفعال الشديد يؤدي إلى قلة تدفق الدم للقلب مما يؤدي إلى التعرض للنوبات القلبية في حين أن هذه الدراسة تعتبر تأكيد لدراسة أخرى تم نشرها في مجلة القلب الأوروبية والتي أثبتت أن الانفعال والغضب يزيد من فرصة الإصابة بالنوبات القلبية بمعدل 5 أضعاف مقارنة بالشخص الطبيعي، كما أنه يزيد أيضا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بمعدل 3 أضعاف مقارنة بالشخص الطبيعي.

وفق موقع "webmd" فقد أشار أحد العلماء بمستشفى "cheadle" الملكية إلى أنه عند التوتر والقلق والغضب فإن العقل يرسل إشارات لإطلاق هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول والتي تسبب زيادة في ضربات القلب وارتفاع معدل ضغط الدم، مما قد يتسبب في حدوث مشكلات بالقلب والتي تصل حدتها إلى الجلطات والسكتة القلبية.





طرق السيطرة على الانفعال