كورونا حول العالم.. ترحيب أممي بعرض بوتين "السخي" وارتفاع قياسي بفرنسا

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في مختلف الدول، مسجلا إصابات جديدة قاربت 31,8 مليون إصابة حول العالم، حتى الأربعاء .





وتفصيلا، أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات ليصل إلى 31 مليونا و783 ألفا و676 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 975 ألفا و471 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء ليصل إلى 23 مليونا و400 ألف و797 حالة شفاء.





عرض بوتين "السخي"

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن "الأمم المتحدة ممتنة لعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقديم لقاح فيروس كورونا المستجد (سبوتنيك V) لجميع موظفي المنظمة".

وأضاف "دوجاريك" في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "الطاقم الطبي في الأمم المتحدة سيدرس الاقتراح.. نشكر الرئيس بوتين على عرضه السخي الذي ستدرسه خدماتنا الطبية".





وفي وقت سابق، عرض بوتين في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تزويد موظفي الأمم المتحدة بلقاحات "سبوتنيك V" مجانا.

وقال بوتين: "مستعدون لمشاركة خبرتنا ومواصلة التفاعل مع جميع الدول والهياكل الدولية، بما في ذلك إمداد الدول الأخرى باللقاح الروسي، الذي أثبت موثوقيته وسلامته وفعاليته".

وشدد بوتين على أن "روسيا واثقة من أنه من الضروري الآن استخدام كل قدرات صناعة الأدوية العالمية، من أجل توفير الوصول المجاني للتطعيم لمواطني جميع الدول في المستقبل المنظور".

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13 حالة وفاة في ألمانيا

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 1769 ليصل إلى 275927 إجمالا.

وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع بواقع 13 حالة إلى 9409.





وفيات المكسيك تقترب من 75 ألفا

أفادت بيانات محدثة من وزارة الصحة المكسيكية بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 705263، بالإضافة إلى 74348 حالة وفاة.

وسجلت السلطات 4683 حالة إصابة جديدة بالمرض و651 وفاة، لكن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح بسبب قلة الفحوص.





ارتفاع قياسي في فرنسا

سجلت فرنسا مرة أخرى أكثر من عشرة آلاف إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة للمرة السادسة في 12 يوما.

وأعلنت وزارة الصحة عن 10008 حالة جديدة، الثلاثاء، مقارنة مع 5298 الإثنين و10569 يوم الأحد، ولكن أقل من 13498 حالة يوم السبت، ورفعت الحالات الجديدة العدد الإجمالي إلى 468069.

كما أفادت الوزارة بأن عدد الوفيات ارتفع إلى 31416، بعد تسجيل 78 حالة جديدة، مقارنة بمتوسط أسبوعي يبلغ 60 حالة في اليوم.



