شكرا لقرائتكم خبر عن س وج .. ما هو تمزق الرباط الصليبى الخلفى وما أعراضه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمزق الرباط الصليبى من أبرز المشاكل التى يتعرض لها الرياضيون وتؤثر على الحركة والأداء، وإهمال علاجه قد يسبب مخاطر عديدة، وحسب ما ذكره موقع Mayoclinic فإن هناك علامات تدل على تمزق الرباط الصليبى الخلفى، ومنها:

ماهى أعراض الاصابة بالتمزق الصليبى الخلفى؟

1:الألم، قد يسبب الألم الخفيف أو المعتدل بالركبة ألمًا بالعضلات اللينة أو صعوبة بالمشي.

2:التورم، خلال ساعات من الإصابة، تنتفخ الركبة بسرعة.

3:عدم الاستقرار، يمكن أن تشعر بعدم سيطرة على الركبة، كما لو أنها تتحرك.

هل هناك علامات خفية للإصابة بالرباط الصليبى ؟

إذا لم يكن هناك إصابات مرتبطة بأجزاء أخرى من ركبتك، قد تكون علامات وأعراض الإصابة بالرباط الصليبي الخلفي خفيفة بحيث لا تلاحظ أي شيء مختلف، بمرور الوقت، قد يسوء الألم وتشعر بعد استقرار ركبتك أكثر من ذي قبل، إذا أُصيبت مناطق أخرى في ركبتك أيضًا ستكون العلامات والأعراض البادية عليك أكثر حدّة.

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ماهى الحالات التى يحدث فيها تمزق الرباط الصليبى؟

يمكن أن يحدث تمزق في الرباط الصليبي الخلفي إذا أصبت بشدة في عظم الظُّنْبوب أسفل الركبة مباشرة أو إذا سقطت على ركبة مثنية، هذه الإصابات أكثر شيوعًا أثناء:

1:حوادث السيارات، تحدث "إصابة لوحة القيادة" عندما ترتطم ركبة السائق أو الراكب المثنية بقوة في لوحة قيادة السيارة (التابلو)، ضاغطة بشدة على عظم الظُّنْبوب أسفل الركبة مباشرة ومتسببة في تمزق الرباط الصليبي الخلفي.

2:رياضات تتطلب الاحتكاك الجسدي، يمكن أن يحدث تمزق في الرباط الصليبي الخلفي للرياضيين الذين يمارسون الألعاب الرياضية، مثل كرة القدم الإنجليزية وكرة القدم الأمريكية، عند سقوطهم على ركبة مثنية مع اتجاه قدمهم لأسفل.

في الكثير من الحالات، تتلف تكوينات أخرى في الركبة ،بما في ذلك الأربطة الأخرى أو الغضروف أيضًا عندما تجرح الرباط الصليبي الخلفي. على حسب عدد هذه التكوينات التالفة، قد تشعر ببعض الألم وعدم الثبات طويلي الأمد في الركبة. قد تتعرض أيضًا لخطر أكبر من حدوث التهاب المفاصل في النهاية في ركبتك المصابة.