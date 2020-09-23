شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب محتملة تجعل مرضى السمنة أكثر عرضة لمضاعفات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السمنة من أخطر الأمراض التي قد تزيد فرص إصابتك بمضاعفات فيروس كورونا وخاصة السمنة المفرطة، وقد أظهرت دراسات متعددة أن وجود مؤشر كتلة الجسم يبلغ 30 أو أعلى يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مرتبطة بـ COVID-19، ولكن ما هي الأسباب التي تجعل السمنة تزيد خطر إصابتك بمضاعفات كورونا؟

قال الدكتور علي أمينيان، مدير معهد السمنة والتمثيل الغذائي في كليفلاند كلينيك بأمريكا: "في الأشهر الستة الماضية، علمنا أن السمنة عامل خطر للشكل الحاد من COVID-19 والذي يشمل دخول المستشفى، الحاجة إلى العناية المركزة ودعم جهاز التنفس الصناعي وزيادة معدل الوفيات ".

لا تزال الأسباب الدقيقة التي تجعل المرضى المصابين بالسمنة يتأثرون بشدة بفيروس COVID-19 غير معروفة، لكن الدكتور أمينيان لديه بعض التفسيرات المقترحة:

-ضعف المناعة: غالبًا ما يعاني المرضى المصابون بالسمنة (وعوامل الخطر المرتبطة بها مثل السكري) من ضعف المناعة، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

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-فرط نشاط الاستجابة المناعية: السمنة هي حالة التهابية مزمنة تجعل جسم المريض ينتج كميات زائدة من السيتوكين، وهي جزيئات تتواصل وتنظم جهاز المناعة. تؤدي عدوى COVID-19 أيضًا إلى إطلاق السيتوكينات. عندما يقترن ذلك بالسمنة ، يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة كمية السيتوكين في الجسم ، والتي تسمى "عاصفة السيتوكين" ، والتي يمكن أن تسبب تلفًا للعديد من أعضاء الجسم وهذا يمكن أن يفسر سبب تعرض مرضى السمنة لمثل هذه الاستجابة الشديدة مع COVID-19.

-مخاطر القلب والأوعية الدموية: يعاني المرضى المصابون بالسمنة في كثير من الأحيان من أمراض القلب والأوعية الدموية الكامنة والتي تأتي مع مجموعة من المخاطر المرتبطة بها مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم. يمكن أن تساهم هذه العوامل جميعًا في الصعوبات الناجمة عن عدوى COVID-19.

-زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم: المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة معرضون بالفعل لخطر الإصابة بجلطات الدم ، وهي حالة مرتبطة أيضًا بـ COVID-19، حيث إن كوفيد -19 يدمر البطانة (البطانة الخلوية للأوعية الدموية) وأظهر التشريح أن جلطات الدم والأضرار البطانية الشديدة واسعة الانتشار هما سببان من أسباب زيادة الوفيات لدى العديد من المرضى الذين يصابون بـ COVID-19.

-تلف الجهاز الرئوي: من المعروف أن السمنة تؤثر على آليات جدار الصدر والحجاب الحاجز وكذلك تجعل المرضى أكثر عرضة لأمراض الرئة الأخرى مثل توقف التنفس أثناء النوم والربو ومتلازمة نقص التهوية يمكن أن تتفاقم هذه المشكلات بسبب المشكلات الرئوية المعروفة التي تصاحب عدوى كورونا.