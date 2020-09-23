5 أطعمة غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية لصحة قلبك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جميع العناصر الغذائية التي نحصل عليها من الطعام مهمة لكفاءة أداء الجسم ، ومن بين هذه العناصر الغذائية الأحماض الدهنية أوميجا 3 الهامة لصحة القلب، و توجد أحماض أوميجا 3 الدهنية في كل من مصادر الغذاء غير النباتية والنباتية ولها بعض الفوائد الصحية الكبيرة.
ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS تعتبر الأحماض الدهنية أوميجا 3 صحية للغاية للقلب ويمكن أن تساعد في تقليل مستويات الدهون الثلاثية يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.في الوقت نفسه ، تعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية أيضًا صحية للدماغ، يمكن أن تساعد في اضطرابات مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والاكتئاب ، ويمكن أن تقلل أيضًا من خطر اضطرابات الدماغ مثل مرض الزهايمر يوصى أيضًا باستخدام أحماض أوميجا 3 الدهنية لتقليل مخاطر الإصابة بمشكلات في الجهاز التنفسي ، مثل الربو.
5 أطعمة غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية
الأسماك: تعتبر الأسماك الدهنية من أكثر مصادر الأحماض الدهنية أوميجا 3 وفرة تتواجد في الأسماك مثل السلمون والسردين والمحار مثل المحار ، وتعتبر الأسماك غذاء صحي للغاية للقلب ، بسبب وجودها الغني بالعناصر الغذائية.
الأعشاب البحرية والطحالب : المصادر النباتية للمغذيات لها أيضًا ارتباط بحري تعتبر الأعشاب البحرية والطحالب الصالحة للأكل مصادر غنية بالعناصر الغذائية على الرغم من صعوبة العثور عليها ، يجب تضمينها في نظامك الغذائي إذا ومتى أمكنك ذلك.
بذور الشيا : مصدر نباتي ومتنوع للغاية لأحماض أوميجا 3 الدهنية هي بذور الشيا يمكن إضافة بذور الشيا إلى العصائر والسلطات والحلويات واستهلاكها من أجل نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن والحفاظ على صحة القلب.
الجوز :يشيع استهلاك الجوز في جميع أنحاء العالم بعدة طرق. يعتبر الجوز أيضًا مصدرًا غنيًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن تناول الجوز كوجبة خفيفة صحية خلال النهار أو في المساء.
الفاصوليا :هي مصدر غني لأحماض أوميجا 3 الدهنية.
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