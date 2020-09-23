شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن يتسبب التوتر فى تأخر الدورة الشهرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤثر التوتر والإجهاد على دورتك الشهرية، حيث يوجد جزء في الدماغ يتحكم في الدورة الشهرية يسمى "الوطاء" وهو حساس للعوامل الخارجية مثل التمارين الرياضية أو النوم أو التوتر، عند العمل بشكل صحيح، يقوم الوطاء بإفراز مواد كيميائية تحفز الغدة النخامية، والتي تحفز المبيض بعد ذلك على إفراز هرمونات الاستروجين والبروجسترون التي تحفز الدورة الشهرية، وفقا لموقع "كلايفند كلينيك".

وكذلك زيادة إفراز هرمون الكورتيزول، وهو هرمون يصنعه جسمك عندما تكون تحت الضغط، يمكن أن يتسبب في إحداث فوضى في تفاعل ما تحت المهاد/ الغدة النخامية / المبيض ويؤدي إلى دورة شهرية غير منتظمة.

عندما تكون تحت الضغط ، ينتج جسمك الكورتيزول. اعتمادًا على كيفية تحمل جسمك للإجهاد، قد يؤدي الكورتيزول إلى تأخير الدورة الشهرية أو خفتها أو عدم حدوث الدورة على الإطلاق (انقطاع الطمث) وإذا استمر التوتر لفترة طويلة يمكن أن يتسبب في انقطاع الدورة الشهرية.

هناك العديد من مستويات التوتر التي تتراوح من يوم سيء إلى الأوبئة التي تغلق عليك في منزلك لعدة أشهر يعتمد تأثير التوتر على الدورة الشهرية على عقلك وجسمك.

قد يكون للإجهاد الخفيف تأثيرات أقل ، وقد يكون للإجهاد الشديد تأثيرات دراماتيكية أكثر تدوم لفترة أطول كلما زادت مستويات الكورتيزول لديك ، زادت احتمالية فقدان الدورة الشهرية أو عدم انتظامها.

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إذا كنتِ قد استبعدتِ الحمل كسبب، فاستشر طبيبًا بعد ثلاث فترات فاتتك أو مختلفة بشكل كبير، الاستروجين والبروجسترون لهما أدوار مهمة تتجاوز الدورة الشهرية هم: تحسين مزاجك، تعزيز صحة العظام، دعم صحة القلب.

في بعض الأحيان ، قد تتداخل مشاكل الغدة الدرقية مع تفاعلات ما تحت المهاد / الغدة النخامية / المبيض مما يؤدي إلى اضطراب الدورة الشهرية.

"متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) هي حالة أخرى يمكن أن تؤثر على الدورة الشهرية بسبب اختلال التوازن الهرموني لذا فإن الخطوة الأولى هي استبعاد المشاكل الأخرى التي قد تسبب تغيرات في الدورة الشهرية.