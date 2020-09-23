شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يطلب طبيبك فحوصات مرض السكر.. للرجال فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلب الطبيب من الرجال بعض الفحوصات الطبية التى تساعد على البقاء بصحة جيدة ، والتحدث عن أي مخاوف والتقاط علامات الإنذار المبكر للمرض ، يمكن في كثير من الأحيان اكتشاف أمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية (القلب) والسكري وبعض أنواع السرطان في مراحلها المبكرة ، عندما قد يقلل العلاج من المضاعفات والتقدم أو يمنعها.

عند إجراء فحص طبي ، سيتحدث طبيبك معك عن تاريخك الطبي وتاريخ عائلتك المرضي ونمط حياتك. سيتحدثون معك أيضًا عن نظامك الغذائي ووزنك ومقدار ما تمارسه وما إذا كنت تدخن أو تشرب.

وحسب ما ذكره موقع betterhealth فإن إذا كانت لديك عوامل خطر عالية ، فقد يكون من المرجح أن تصاب بمرض معين. قد تساعد الفحوصات المنتظمة طبيبك في التقاط علامات الإنذار المبكر على سبيل المثال ، قد يكون ارتفاع ضغط الدم علامة إنذار مبكر لأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومن أهم هذه الفحوصات هى فحوصات القلب والسكر ، فقد يوصي طبيبك بأن يتم اختبارك لمرض السكري من النوع 2 إذا كان لديك أي من عوامل الخطر التالية لمرض السكري من النوع 2 :

1:ما قبل السكري (ارتفاع طفيف في مستويات السكر في الدم).

2:تاريخ عائلي لمرض السكري (على سبيل المثال ، إذا كان لديك قريب من الدرجة الأولى مصاب بداء السكري من النوع 2)

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2:كونه من السكان الأصليين أو من سكان جزر مضيق توريس يبلغ من العمر 35 عامًا وأكثر

3:أن تكون في الخامسة والثلاثين من العمر وأكثر من سكان جزر المحيط الهادئ ، أو الماوري ، أو الآسيويين (بما في ذلك شبه القارة الهندية ، أو من أصل صيني) من الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا أو جنوب أوروبا

4:كونك تبلغ من العمر 45 عامًا أو أكثر وتعاني من السمنة أو زيادة الوزن أو الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو وجود قريب من الدرجة الأولى مصاب بداء السكري من النوع 2.

5:أمراض القلب والأوعية الدموية ، مثل النوبة القلبية والذبحة الصدرية (ألم الصدر) والسكتة الدماغية أو الأوعية الدموية الضيقة.

6:أن تبلغ من العمر 55 عامًا أو أكثر.

7:تناول بعض الأدوية المضادة للذهان أو أدوية الكورتيكوستيرويد.

7:زيادة الوزن أو السمنة ، خاصة حول الخصر.

8:نمط حياة خامل انخفاض مستويات النشاط البدني ، بما في ذلك أكثر من ساعتين من مشاهدة التلفزيون يوميًا

9:عادات الأكل غير الصحية ، مثل الاختيار المنتظم للأطعمة الغنية بالدهون أو عالية السكر أو عالية الملح أو قليلة الألياف

10:تدخين السجائر.

تشمل اختبارات مرض السكري اختبار مستوى السكر في الدم أثناء الصيام ، والذي يقيس كمية الجلوكوز في الدم بعد الصيام (لم تأكل لفترة من الوقت). اعتمادًا على مستوى المخاطرة لديك ، قد تحتاج إلى الخضوع للاختبار سنويًا أو مرة كل ثلاث سنوات.