شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح صحية لفقدان الوزن والتخلص من دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدهون الزائدة وخاصة حول البطن تعرض حياة الشخص لخطر الإصابة بأمراض صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكري من النوع 2 وحتى بعض أنواع السرطان، ووفقا لتقرير صحيفة TIME NOW NEWS هناك بعض النصائح البسيطة للمساعده على إنقاص الوزن وشد البطن دون اتباع نظام غذائي قاسي.

حيث تزيد السمنة في منطقة البطن من فرص الإصابة بأمراض نمط الحياة مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. إن الحصول على محيط الخصر هو سمة مرغوبة ويمكن أن تساعد هذه النصائح الشاملة في تقليل وزن ودهون البطن.

قلل دهون بطنك باتباع هذه النصائح الشاملةابعد عن التوتر

عندما يكون الشخص متوتراً ، يفرز الجسم هرموناً يعرف بالكورتيزول يساعد الجسم على التحكم في التوتر ومع ذلك ، فإن هذا الهرمون يزيد أيضًا من تخزين الدهون حول منطقة البطن مما يؤدي إلى زيادة محيط الخصر أيضًا ، أثناء الإجهاد ، غالبًا ما يُلاحظ أن الناس يمدون يدهم للحصول على طعام مريح ، وهي عادة تُعرف باسم الأكل تحت الضغط ، والتي تزيد من زيادة الوزن.

للتغلب على الأوقات العصيبة ، يمكن للمرء ممارسة اليوجا والتأمل تساعد تمارين التنفس البسيطة على تهدئة العقل واسترخاء الجسم، اليوجا تسهل عملية الهضم ومفيدة لفقدان دهون البطن.

تناول وجبات مطبوخة في المنزل

يعتبر تناول الطعام خارج المنزل أكثر إغراءً من تناول الطعام المعد في المنزل تناول وجبات مطبوخة في المنزل وتناول الطعام بشكل صحيح سيمكنك من تحقيق أهدافك الصحية المتمثلة في إنقاص الوزن ومحيط البطن قم بتضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي اليومي بانتظام للتحكم في الوزن:

زيت جوز الهند البكر: هو مصدر زيت يحتوي على تركيز عالٍ من الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (MCTs) والتي أظهرت آثارًا مفيدة على إدارة الوزن تشير الأبحاث إلى أن الاستهلاك المنتظم لزيت جوز الهند البكر يساعد في إدارة الوزن.

Advertisements

خل التفاح: هو علاج طبيعي لفقدان الوزن وخاصة الدهون الحشوية (الدهون حول منطقة البطن). يساعد خل التفاح في إنقاص الوزن عن طريق استهداف دهون الجسم يمكن أن يؤدي الاستهلاك اليومي لخل التفاح إلى تقليل دهون البطن وفقدان الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة. يوصى بتناول 10 مل مرتين في اليوم ويفضل قبل الوجبات المخففة في كوب من الماء قبل الوجبات.

القرفة :عنصر شائع في المطبخ يساعد على تقليل دهون البطن عن طريق قمع الشهية وتسريع عملية التمثيل الغذائي يمكنك صنع مشروب القرفة والزنجبيل والعسل والليمون ، وهو مزيج رائع لفقدان الوزن. يمكنك أيضًا إضافة رشة من القرفة الطازجة إلى كوب من الماء أو إضافتها إلى القهوة والقهوة الخضراء والشاي الأخضر ومخفوقات البروتين والكاري.

قلل من السكر والملح والأطعمة المكررة

يؤدي الإفراط في تناول الصوديوم إلى احتفاظ الجسم بوزن الماء الزائد ، مما يجعل من الصعب تحقيق بطن مسطح وبالمثل ، فإن استهلاك السكر خاصة عند إضافته إلى المشروبات يؤدي إلى زيادة الوزن.

النشاط البدني

يشمل أسلوب الحياة المنضبط ممارسة الرياضة بانتظام لن يؤدي مجرد تناول الطعام النظيف إلى تقليل محيط الخصر لديك ، فمن المهم اختيار شكل ممتع من التمارين التي تستمتع بها مثل الزومبا أو السباحة أو ركوب الدراجات أو غيرها من الأنشطة، يوصى بممارسة 150 دقيقة / أسبوع من النشاط البدني للحفاظ على الوزن و 300 دقيقة / أسبوعيًا لفقدان الوزن.

احصل على قسط كافٍ من النوم

غالبًا ما يتم تجاهل النوم كعامل مهم عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن ، على الرغم من أنه لا يقل أهمية عن نظامك الغذائي وممارسة الرياضة عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يجعلك تشعر بالخمول ، ويزيد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتناول السعرات الحرارية ، ويقلل من التمثيل الغذائي أثناء الراحة. لذلك ، فإن الحصول على حوالي 7-8 ساعات من النوم المتواصل عنصر أساسي لتقليص محيط الخصر.