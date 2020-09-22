ثورة طبية.. ابتكار "رقيقة إلكترونية" قد تعالج الشلل

صنع فريق من العلماء رقيقة دماغية ثلاثية الأبعاد قد تساعد في الشفاء من الأمراض العصبية والدماغية.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد طوّر العلماء الرقيقة واختبروها على مجموعات من الحيوانات بنجاح.

وبحسب الباحثين، يمكن استخدام هذه الرقيقة لعلاج أمراض الجهاز العصبي ومنها الشلل من خلال الكشف عن الإشارات الكهربائية وإطلاقها.

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ويؤكد الباحثون أن الرقيقة ستكون قادرة على الاتصال بجهاز الحاسوب وتقديم مجموعة من الفوائد الطبية للجيل القادم.

واستخدم الباحثون شريحة رقيقة متعددة الطبقات لتحفيز الحبل الشوكي عند القطط والجرذان وسمك الزرد، وفقاً للدراسة التي نشرت في مجلة "nature" العلمية المتخصصة.

وخلصت الدراسة إلى أن الشريحة فعالة على سطح الدماغ والأعصاب والعضلات المحيطية.

ويقول الباحثون إن هذه الرقائق تستطيع رصد واستشعار النبضات الكهربائية الدقيقة في الدماغ والجهاز العصبي، والتي من شأنها أن تفتح آفاقا كبيرة أمام علاج الأمراض العصبية.