شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاص الوزن يساعد فى إصلاح تلف البنكرياس لدى مرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن مرضى السكري يمكنهم استعادة شكل وحجم البنكرياس الصحي عن طريق فقدان الوزن، وقال الباحثون إن مرضى السكري من النوع الثاني لديهم بنكرياس غير منتظم الشكل ويصل حجمه إلى الثلث أصغر من البنكرياس الطبيعي، وفقا لجريدة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال الباحثون إنه يمكن استعادة البنكرياس إلى الحجم الطبيعي إذا بدأ مرضى السكري في التعافي من خلال فقدان ما يقرب من (10 إلى 15 كيلو جرام).

يتطور المرض عندما لا ينتج البنكرياس كمية كافية من الأنسولين، أو الهرمون الذي ينظم سكر الدم، أو عندما لا يعمل الأنسولين بشكل صحيح.

حتى اليوم، لم يكن من الواضح ما إذا كان البنكرياس المنكمش من بين أسباب مرض السكري من النوع الثاني، أم أنه نتيجة لهذه الحالة.

لكن التجربة أظهرت بشكل قاطع أن البنكرياس المنكمش مرتبط بالدهون الزائدة، ويمكن أن يعود إلى طبيعته إذا فقد مرضى السكر حوالي (عشرة إلى 15 كجم).

بالإضافة إلى إنتاج الهرمونات لتنظيم نسبة السكر في الدم، ينتج البنكرياس السليم إنزيمات لتكسير الطعام.

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قال الخبراء إن النتائج الجديدة تضيف إلى الأدلة المتزايدة على أنه يجب حث المصابين بداء السكري من النوع 2 على اتباع نظام غذائي جذري منخفض السعرات الحرارية.

وقال البروفيسور روي تايلور من جامعة نيوكاسل البريطانية، الذي قاد الدراسة ، إن النتائج ستكون "مشجعة للغاية" للمرضى.

في عام 2018 ، وجدت الدراسة أن نصف المرضى الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا صارمًا من الحساء والمخفوق لا يزيد عن 850 سعرًا حراريًا في اليوم ، بهدف فقدان 15 كجم ، قد تعافوا من مرض السكري.

وجد الفريق نفسه الآن أن حجم البنكرياس لأولئك الذين كانوا في حالة هدوء لمدة عامين زاد بنسبة 20%- تقريبًا إلى الحجم الطبيعي، كما كان هناك انخفاض في كمية الدهون في البنكرياس ، وعاد الشكل غير المنتظم إلى طبيعته.

قال الخبراء أن فقدان الوزن يقلل من كمية الدهون في البنكرياس هذا يعيده بأكمله ويساعد على استعادة خلايا بيتا - التي تنتج الأنسولين.

تم تقديم النتائج في مؤتمر الرابطة الأوروبية لدراسة مرض السكري ، ومن المقرر نشرها في The Lancet Diabetes & Endocrinology.