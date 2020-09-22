هل يزيد الوزن أم ينقصه؟ إليكم حقيقة بودرة البروتين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 10:20 مساءً - منذ ساعتين

يعرف عن بودرة البروتين أنها من أفضل المشروبات التي يستخدمها الرياضيين لزيادة نسبة البروتينات في الجسم، ولبناء العضلات، ويتم تناول هذا المسحوق عبر خلطه مع الماء ليصبح مخفوقا كما يضاف له منكهات من الفاكهة كالموز والفريز والحليب أو أي منكه آخر متوفر. كما أثبت المشروب فعاليته في خسارة الوزن، بعد أن تجنبه أي – المشروب – العديد من الناس لفترة طويلة لاعتقادهم بأن البروتين من شأنه زيادة الوزن بسبب فائدته المدهشة في زيادرة البروتين في الجسم لاكتساب العضل.

وتساعد مساحيق البروتين العضلات على سرعة التعافي بعد التمارين الشاقة. سبب اخر لشعبية مساحيق بروتين سرعة وسهولة هضمها مما يسمح للجسم بامتصاص الأحماض الأمينية بشكل فعال.

ولكن ماذا يحدث إذا شربت مسحوق البروتين، هل تفقد الوزن أم تكتسبه؟

غالباً ما يتجنب الأشخاص الذين يأملون في إنقاص وزنهم مسحوق البروتين لأنهم يفترضون أنه يزيد الوزن، ولكن في الواقع، بينما يمكن أن يساعدك مسحوق البروتين في اكتساب العضلات، إلا أنه يمكن أن يساعدك أيضاً على خسارة الوزن الزائد.

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وأظهرت الكثير من الأبحاث أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتينات يمكن أن تكون “طريقة فعالة لفقدان الوزن، وسوف يدعم مسحوق البروتين رحلة إنقاص الوزن، ولكن عليك العمل في نفس الوقت على نظامك الغذائي ونظام التمارين الرياضية لتحقيق هذا الهدف.

وتعتبر البروتينات من الأغذية التي تبطئ عملية الهضم، وهذا يعني أن الطعام يتم تخزينه في المعدة لفترة أطول، بحيث يشعر جسمك بالشبع والرضا لوقت طويل، ويمكن استبدل الوجبات الخفيفة عالية الكربوهيدرات بوجبة غنية بالبروتين وستلاحظ اختلافاً في مستويات الجوع لديك.

إن استهلاك كمية مناسبة من البروتينات يجبر جسمك على إنتاج كمية أقل من هرمون الجريلين، وهو هرمون الجوع، وكلما قلت الشراهة، زادت احتمالية فقدان الوزن والحفاظ عليه.

ما هي كمية البروتين التي تحتاجها لإنقاص الوزن؟

لفقدان الوزن والحفاظ على عضلاتك في نفس الوقت، تحتاج إلى زيادة استهلاك البروتينات، فعند محاولة إنقاص الوزن، يجب أن تقلل من استهلاك السعرات الحرارية، ولكن هذا يمكن أن يتسبب في استنزاف الكتلة العضلية بدلاً من الدهون، واستهلاك ما بين 1.4 و 2.0 غرام من البروتين سوف يمنع حدوث ذلك، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.