خسارة الوزن تساعد على التعافي من السكري

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

كشفت دراسة جديدة مهمة أن مرضى السكري يمكنهم إعادة البنكرياس لشكله الصحي وحجمه عبر خسارتهم الوزن الزائد، وفقا للعين.



ويعاني مرضى السكري (النوع الثاني) من بنكرياس غير منتظم الشكل ويكون أصغر من السليم بمقدار الثلث، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لكن الليلة الماضية، كشف باحثون بريطانيون أنه يمكن إعادة البنكرياس لحجمه الطبيعي حال دخول المرضى مرحلة الشفاء من خلال خسارتهم عدة كيلوجرامات من وزنهم.

ويعاني نحو 4 ملايين شخص في المملكة المتحدة من السكري النوع الثاني، والمرتبط بشكل وثيق بالإصابة بالسمنة.

ويتطور المرض عندما لا ينتج البنكرياس كمية كافية من الإنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم سكر الدم، أو ألا يعمل الإنسولين بشكل سليم.

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وحتى يومنا هذا، لم يتضح ما إن كان تقلص حجم البنكرياس من بين أسباب الإصابة بمرض السكري النوي الثاني، أو أنه نتيجة له.

لكن أظهرت التجربة بشكل قاطع أن تضاؤل حجم البنكرياس مرتبط بالدهون الزائدة، ويمكنه العودة لحجمه الطبيعي إن تمكن مريض السكري من خسارة ما يتراوح ما بين 10 إلى 15 كيلوجرامًا من وزنه.

وقال خبراء إن النتائج الجديدة تضيف إلى الأدلة المتزايدة حول أن المصابين بالسكري النوع الثاني يجب حثهم على اتباع أنظمة غذائية صارمة منخفضة السعرات الحرارية.

وأوضح البروفيسور روي تايلور من جامعة نيوكاسل، الذي قاد الدراسة، أن النتائج ستكون مشجعة للغاية بالنسبة للمرضى.

وفي وقت سابق من الشهر، أعلنت هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن آلاف المرضى المصابين بالسكري النوع الثاني سيعرض عليهم نظاما غذائيًا من 850 سعرة حرارية لمدة 3 أشهر للتغلب على المرض، وهذا بعد نجاح مشروع لجامعتي نيوكاسل وجلاسكو، شارك فيه 300 شخص مصابين بالسكري النوع الثاني.