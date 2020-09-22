وزير الشؤون الأوروبية اليوناني: سيكون على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا إذا ما واصلت ابتزازه المزيد

أكدت اليونان، الثلاثاء، أن جيشها قوي وقادر على التصدي للاستفزازات التركية في البحر والجو.



وقال وزير الشؤون الأوروبية اليوناني، ميليتاديس فارفيتسيوتيس، خلال مقابلة تلفزيونية، إنه "سيكون على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا إذا ما واصلت ابتزازه بورقة اللاجئين وتحركاتها الاستفزازية في شرق المتوسط".

وأضاف: "على تركيا أن تختار شكل علاقتها مع الاتحاد الأوروبي بين التعاون أو العدوان".

ولفت فارفيتسيوتيس إلى أن "الولايات المتحدة وصفت تحركات تركيا خلال الأشهر الأخيرة بالاستفزازية وغير القانونية".

وأشار إلى أن "تركيا ترفض مرجعية القانون الدولي للبحار لتسوية نزاعها مع بلادنا في شرق المتوسط".

وشدد على أن "تركيا تجاهلت القانون الدولي في عملية ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا".

ويظل التوتر بين تركيا واليونان هو سيد الموقف مع إصرار أنقرة على استفزازاتها في شرقي المتوسط للسيطرة على الثروات الطبيعية في تلك المنطقة الغنية بمصادر الطاقة وفي مقدمتها الغاز الطبيعي.

توتر يرتفع وتيرته بين الحين والآخر ملوحا بنشوب حرب بين الدولتين اللتين يحذيان بعضوية حلف شمالي الأطلسي "الناتو"، ما لفت الانتباه التعرف على قوة جيشهما.

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ووفق الأرقام التي أوردها موقع "جلوبال فاير باور" المتخصص في الشؤون العسكرية واطلعت عليها ”الخليج 365”، فإنه يظهر تقارب بين الخصمين في القوة "البحرية"، التي سيكون لها كلمة الفصل في حال نشوب أي مواجهة عسكرية، فيما تتفوق تركيا في باقي أفرع الأسلحة.

وحدد موقع "جلوبال فاير باور" مؤشر القوة لليونان بنسبة 0.5311 وتأتي في المرتبة 33 من بين 138 دولة، وتركيا بنسبة 0.2098 وفي المرتبة 11 عالميا.

وفيما يتعلق بالقوى البشرية، يبلغ عدد إجمالي سكان اليونان 10.76 مليون نسمة والقوة البشرية المتوفرة 4.99 مليون بينما يبلغ إجمالي عدد سكان تركيا 81.257 مليون نسمة، والقوة البشرية المتوفرة 41.84 مليون نسمة.

ويبلغ عدد السكان المؤهلين للخدمة العسكرية 4.044 مليون في اليونان و104 آلاف و755 في سن الخدمة العسكرية، مقابل 35.151 مليون و1.406 مليون في سن الخدمة العسكرية في تركيا.

ويبلغ عدد القوات العاملة في اليونان 200 ألف جندي وقوات الاحتياط 550 ألف جندي، مقابل 355 ألف جندي و380 ألف من قوات الاحتياطي في تركيا.

وفي اليونان تبلغ ميزانية الدفاع 4.844 مليار دولار والدين الخارجي 506.6 مليار دولار، والاحتياطي الأجنبي 7.807 مليار دولار، أما تركيا 19 تبلغ ميزانية الدفاع 19 مليار دولار، والدين الخارجي 452.4 مليار دولار، والاحتياطي الأجنبي 107.7 مليار دولار.

وعلى صعيد القوات الجوية يبلغ إجمالي عدد طائرات سلاح الجوي اليوناني 566 طائرة منها 187 طائرة مقاتلة و15 طائرة نقل و143 طائرة تدريب و8 للمهمات الخاصة و231 مروحية و29 مروحية هجومية، بينما يملك سلاح الجو التركي 1055 طائرة منها 206 طائرة مقاتلة و80 طائرة نقل و276 طائرة تدريب و18 للمهمات الخاصة و497 مروحية و100 مروحية هجومية.

والقوات البرية تملك اليونان 1355 دبابة، و3691 عربة مدرعة، و547 مدفعا ذاتي الدفع، و463 مدفعا ميدانيا، و152 قاذفة صواريخ، وتملك تركيا 2622 دبابة، و8777 عربة مدرعة، و1278 مدفعا ذاتي الدفع، و1260 مدفعا ميدانيا، و438 قاذفة صواريخ.

ويضم الأسطول اليوناني 116 قطعة، تشمل 11 غواصة و13 فرقاطة، و35 دورية ساحلية، و4 كاسحات/زارعات ألغام، بينما تمتلك البحرية التركية 149 قطعة، تشمل 12 غواصة و10 طرادات، و16 فرقاطة، و35 دورية ساحلية، و11 كاسحات/زارعات ألغام.