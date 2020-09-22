شكرا لقرائتكم خبر عن السر فى مرارة الأشياء.. اختبار تذوق يتنبأ بأنك أكثر عرضة لمضاعفات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة جديدة إلى أن اختبار التذوق قد يكون قادرًا على التنبؤ بمدى إصابة الأشخاص بمضاعفات شديدة إذا أصيبوا بفيروس كورونا، ووجد الباحثون صلة بين مدى جودة تذوق الشخص لبعض النكهات المُرة والقدرة على محاربة التهابات الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، وفقا لجريدة "ديلي ميل" البريطانية، وكان الأشخاص غير القادرين على اكتشاف بعض النكهات المرة أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض كورونا الشديدة والحاجة إلى دخول المستشفى.





وقال الفريق البحثي، من مركز باتون روج جنرال الطبي، في لويزيانا بأمريكا، إن الاختبار يمكن أن يساعد في تحديد السكان المعرضين للخطر ومساعدتهم على "اتخاذ خيارات أكثر استنارة حول المكان الذي يذهبون إليه وكيف يتفاعلون مع الآخرين للوقاية من الفيروس".

قال الدكتور هنري بارهام ، أخصائي الأنف في باتون روج جنرال في بيان، "فقدان حاسة التذوق والشم من الأعراض المميزة لـ COVID-19 دفعنا هذا الارتباط إلى إلقاء نظرة فاحصة على كيفية ارتباط مستقبلات التذوق لدى الشخص بالاستجابة المناعية لجسمه لـ COVID."

هناك خمسة مستقبلات تذوق تسهل الإحساس بالطعم: حلو، مالح، حامض، مر، لاذع لطيف.

وجد بحث سابق ارتباطًا بين هذه المستقبلات وكيفية استجابة الشخص لالتهابات الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي.

وجدت دراسة أجريت عام 2012 أن مركبات البكتيريا تنشط مستقبلات الطعم الحلو في الجيوب الأنفية، مما يسمح للعدوى.

بالإضافة إلى ذلك ، وجدت دراسة أجريت عام 2015 أن وجود كمية متنوعة من مستقبلات الطعم المر يلعب دورًا في التعرض للعدوى.

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ومع ذلك، يقول براهم إن دراسته هي الأولى التي توضح بالتفصيل كيف يمكن لمستقبلات طعم معينة أن تكشف عن نوع المناعة التي يتمتع بها الشخص ضد فيروس كورونا.

بالنسبة للدراسة الجديدة، المنشورة في المنتدى الدولي للحساسية وأمراض الأنف ، قام الفريق بتجنيد المرضى الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 وتعافوا.

تم إعطاؤهم جميعًا أربعة شرائط ورقية صغيرة واحدة تلو الأخرى وسُئلوا عما إذا كان طعمها مرًا أم حلوًا ، أو إذا لم يكن طعمها مثل أي شيء.

كما طُلب من المشاركين الإبلاغ عن مدى شدة الطعم ، مثل المرارة الخفيفة.اعتمادًا على إجاباتهم، تم وضع المرضى في واحدة من ثلاث مجموعات: غير المتمرسين أو المتذوقين الفائقين أو المتذوقين.

غير المتذوقين، الذين يشكلون 25% من المجموع ، لم يتمكنوا من اكتشاف نكهة مريرة معينة، مما يعرضهم لخطر الإصابة بأعراض أكثر شدة ودخول المستشفى.

يمكن للمتذوقين الفائقين ، الذين يشكلون أيضًا 25 %، التقاط كميات صغيرة جدًا من النكهات المرة وغالبًا ما تكون بدون أعراض.

وفي الوقت نفسه ، من المرجح أن يعاني الباقون، المصنفون على أنهم متذوقون ، من أعراض خفيفة إلى معتدلة لا تتطلب دخول المستشفى.

يقول الباحثون إن النتائج يمكن أن تساعد الأطباء على فهم أفضل لسبب تأثر الناس بشكل مختلف بالفيروس وتسمح للأشخاص المعرضين لخطر كبير باتخاذ قرارات أكثر استنارة حول أفضل السبل لحماية أنفسهم.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد في تحديد الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض حتى يتمكنوا من عزل الفيروس وعدم نشره.