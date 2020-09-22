هل يحمي غسل اليدين بدون صابون من عدوى كورونا؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - منذ 52 دقيقة

ينصح الخبراء بضرورة المحافظة على غسل اليدين بانتظام للوقاية من فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد 19 ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل تعد عملية غسل اليدين بدون ماء مجدية ؟.

غسل اليدين لم يكن قط أكثر أهمية من الوقت الحالي، إلا أن الصابونة أو المعقم ليسا متاحين دائما.

فهل الأمر يستحق إذا ما كان غسل اليدين بالماء فقط؟

عدم غسل اليدين نظرا لعدم وجود صابونة خطأ، من أجل الحماية من العدوى، وفقا لأندريا روكل، من مركز التعليم الصحي في ألمانيا.

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وأضاف: “الماء فقط يزيل الوسخ وبعض الجراثيم أيضا من اليدين”، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح أنه خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، فإن فرك اليدين بالصابون والمياه هو الضامن الوحيد لإزالة فعالة لآثار فيروس كورونا المحتملة وغيرها من الجراثيم.

وتابع: “لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله؛ ففي حال عدم وجود صابون سوف يكون من الجيد تمرير اليدين تحت الصنبور، فإذا لم تنظف هذه العملية اليد بشكل شامل، فهي على الأقل ستزيل عنها بعض الجراثيم”.

ويجب أن يستغرق غسل اليدين 20 ثانية، على الأقل، بحسب روكل الذي يقول إن درجة حرارة المياه ليست مهمة. فسواء كانت المياه ساخنة أو دافئة أو فاترة أو باردة، سوف تُزال الجراثيم على نحو متساو.