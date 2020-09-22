اليكم أخطر وجبات الفطور

وفي ذات السياق كشفت أخصائية التغذية الروسية إينا كونونينكو، عن أسوأ الأطعمة التي يتناولها الغالبية فى الصباح.

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - يعد الفطور الصحي خطوة ضروريّة لبدء اليوم، كما أنه أهم وجبة خلال اليوم، ومع ذلك يبدأ الكثير من الأشخاص بالروتين الصباحي دون تحضير وتناول وجبة الفطور،ويُنصح باختيار الأطعمة ذات الكثافة الغذائية العالية، للحصول على أقصى استفادة من وجبة الإفطار، إذ توفّر هذه الأطعمة قيمة غذائية كبيرة لكلّ سعرة حرارية، الأمر الذي قد يساعد الشخص على الشعور بالشبع لفترة أطول.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، نصحت الخبيرة باستبعاد رقائق حبوب الفطور من النظام الغذائي الصباحي، لأنها تزيد من إفراز الأنسولين والذي يؤدي بدوره إلى انخفاض مستوى السكر في الدم، ونتيجة لذلك يشعر الشخص بالجوع.

ووفقا لها تشمل قائمة الأطعمة الخطرة في وجبة الفطور كل من: الموسلي وحبوب الإفطار المنقوعة في الحليب أو العصير.

بالإضافة حذرت كونونينكو من تناول العصائر المصنعة والعصائر الطازجة في الصباح، وكذلك السندويشات والخبز المحمص مع المربى أو معجون الشوكولاتة، مشيرة إلى أن العصائر غنية بالسكريات البسيطة.

وقالت الخبيرة: “تحتوي العصائر على مادة الفركتوز التي تنتقل بسرعة إلى الكبد، وتتحول إلى دهون من هنا نبدأ باكتساب الوزن الزائد”.

نصائح للحصول على وجبة الفطور الصحية

يمكن لتناول وجبة الفطور أن يكون له تأثيرات إيجابية في صحّة الجسم، ولكنَّ ذلك لا يعني التخلّي عن مبادئ الغذاء الصحيّ، وتناول أيَّ نوع من الطعام خلال وجبة الفطور، ففي حال تناول وجبة فطور كبيرة من النقانق، والبيض المقلي، والبطاطس المقلية، فمن المحتمل الشعور بالشبع لعدّة ساعات، ولكنَّ هذه الوجبة ستزوّد الجسم بكمية كبيرة من الدهون المشبعة، والصوديوم، كما أنَّ وجبة الفطور المتكوّنة من الكعك المحلّى تحتوي على كميّة كبيرة من السكّر المضاف، لذا فإنَّها لا تعدُّ خياراً صحياً لوجبة الفطور، وفيما يأتي بعض النصائح للتأكد من الحصول على الفطور الصحي:

Advertisements

الاستيقاظ أبكر بقليل:

يمكن الاستيقاظ قبل 15 دقيقة فقط من الموعد المعتاد لتحضير وتناول وجبة الفطور، وهو وقت كافٍ ومناسب لتناول وجبة فطور صحية. تحضير الفطور من الليلة السابقة: يمكن تحضير وجبة فطور بسيطة من الليلة السابقة، وذلك في حال عدم توفّر الوقت الكافي لإعداد الفطور صباحاً.

قراءة المصلق الغذائي بعناية:

يمكن اختيار الفواكه الطازجة كوجبة فطور في حال تناولها أثناء التنقّل، ويُنصح بقراءة الملصق الغذائي بعناية في حال اختيار الأطعمة الجاهزة للفطور، إذ يُنصح باختيار الأطعمة الجاهزة المحتوية على الحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان، والفاكهة.

الحصول على المجموعات الغذائية الرئيسية:

يجب التأكّد من تضمين ما لا يقّل عن 2 إلى 3 من عناصر الإفطار الصحيّ الأساسية لتحقيق أقصى استفادة من خيارات الطعام الصحيّة، وهي الخيارات التي تزوّد الجسم بما يكفي من العناصر الغذائية، وتقلّل الشعور بالجوع خلال النهار، وفيما يأتي توضيح لهذه المجموعات:

الحبوب الكاملة، مثل: الشوفان، والحبوب المحتوية على نسبة منخفضة من السكر، ونسبة عالية من الألياف، مثل خبز القمح الكامل. البروتين منخفض الدهون، مثل: زبدة الفول السوداني، والبيض المسلوق، وغيرها من مصادر البروتين. منتجات الألبان قليلة الدسم، مثل: الحليب خالي الدسم أو قليل الدسم، وجبن القريش ، والزبادي المحتوي على كمية قليلة من السكر. الفواكه والخضروات.