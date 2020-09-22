كوب من عصير البرتقال يومياً..يعزز المناعة ويحارب الأزمات القلبية

فوائد عديدة لعصير البرتقال الخام لصحتك فهو يساعد على تقوية المناعة، والحفاظ على مستويات ضغط الدم ومحاربة الإصابة بالسرطان، إليك أهم فوائد لعصير البرتقال.

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1. يحافظ على مستويات ضغط الدم

عصير البرتقال هو المشروب الرائع لمرضى ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه ويحتوي على كمية كبيرة من المغنيسيوم، والتي لها قدرة رائعة على إعادة ضغط الدم المضطرب إلى المعدل الطبيعي.

2. يعزز جهاز المناعة

نظراً لوجود فيتامين سي (2)، يعمل عصير البرتقال كأفضل مدافع لك ضد العديد من الأمراض (مثل الإنفلونزا أو نزلات البرد)، مما يعزز جهاز المناعة.

3. يحتوي على خصائص علاجية

يحتوي البرتقال على مركبات الفلافونويد (مثل نارينجين وهيسبيريدين)، وهي مواد مضادة للالتهابات تعمل بشكل مذهل لعلاج التهاب المفاصل وشفاء التيبس والألم.

4. يمنع السرطان

كشفت أحدث الأبحاث العلمية عن فعالية عصير البرتقال في الوقاية من عدة أنواع من السرطان مثل سرطان الجلد وسرطان الثدي وسرطان الفم وسرطان القولون وسرطان الرئة.

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5. محاربة القرحة

تظهر القرحات بشكل عام في الأمعاء الدقيقة والمعدة، ويعتبر عصير البرتقال مفيداً جداً في علاج القرحة والوقاية منها. كما أنه يحفز الجهاز الهضمي.

6. يمنع حصوات الكلى

يحتوي عصير البرتقال على سترات، والتي لها قدرة ممتازة على الوقاية من هذا الاضطراب عن طريق تقليل حموضة البول. لذلك يجب على الأفراد، الذين يعانون من هذه الحالة الرهيبة، تضمين عصير البرتقال الطازج في نظامهم الغذائي اليومي.

7. يساعد في إنقاص الوزن

يعتقد الكثير من الناس أن الاستهلاك المنتظم لعصير البرتقال مفيد في تقليل الوزن الزائد، مدعين أن هذه الفاكهة الحمضية مليئة بمضادات الأكسدة، والتي تعمل بكفاءة لفقدان الوزن.

8. يقلل من مخاطر النوبات القلبية

فائدة رئيسية أخرى لعصير البرتقال هي مساعدته في الوقاية من اضطرابات القلب لغناه بمادة هيسبيريدين، وهي مادة نباتية تحمي الشرايين من الانسداد من خلال تحسين صحة الخلايا المجاورة. يحتوي البرتقال على مادة هيسبيريدين بكمية كافية، وبالتالي فإن استهلاك كوب واحد من عصير البرتقال الطازج يضمن تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية.