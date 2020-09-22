طبيب يوضح أفضل الطرق للتخلص من الشعور بالغثيان.. وينصح بتناول هذا المشروب (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي طرق التخلص من الشعور بالغثيان. وأضاف في مقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر” أنه من أسباب الشعور بالغثيان تناول الطعام بسرعة، لذا ينصح بتناول وجبات صغيرة ومضغها ببطء. Advertisements وأشار إلى ضرورة التقليل من الأطعمة الدهنية والمقلية والقوية الرائحة مع تجنب تناول كمية كبيرة من المشروبات مع الأكل أو الاسترخاء مباشرة عقب الأكل أو ارتداء الملابس الضيقة. ونصح بتناول مشروب الشاي بالنعناع بالزنجبيل، مع استنشاق الهواء النقي وتشتيت الذهن.

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