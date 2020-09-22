صحة ورشاقة

لقاح كورونا الصينى لم يسبب أى آثار جانبية على المتطوعين الروس فى التجارب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أعلنت شركة الأدوية الروسية بتروفاكس أن المتطوعين لم يبلغوا عن أي "آثار جانبية" بعد تلقي لقاح فيروس كورونا الصيني كجزء من التجارب السريرية واسعة النطاق، و أطلقت Petrovax التجارب السريرية للمرحلة الثالثة من اللقاح الصيني المرشح ، d5-nCoV ، الذي طورته CanSino Biologics والذراع البحثي للجيش الصيني ، على المجموعة الأولى من المجندين في موسكو.

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ووفقًا لصحيفة The Moscow Times ، وافقت روسيا الشهر الماضي على تجارب المرحلة الثالثة للقاح الصيني لكورونا حتى الآن ، قالت الشركة إنها تلقت أكثر من 3000 طلب للحصول على اللقاح ، والذي يُنظر إليه على أنه أحد العشرات من المرشحين المحتملين في مراحل مختلفة من التطوير في جميع أنحاء العالم.

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وأضافت الشركة أن الأشخاص الذين تم تلقيحهم بلقاح d5-nCoV من المتوقع أن يطوروا أجسامًا مضادة واستجابة مناعية خلوية لفيروس كورونا  ، وهو الفيروس الذي يسبب مرض فيروس كورونا، وقالت الشركة الروسية إن المشاركين في التجربة سيخضعون للإشراف المباشر لمدة شهر تقريبًا ، مع أربعة اختبارات مؤقتة وجهاً لوجه ، مضيفة أنهم سيخضعون أيضًا لفحص مراقبة بعد ستة أشهر.

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وقال التقرير ان بتروفاكس تتوقع نتائج اولية من التجارب في وقت ما في نوفمبر ، وأوضحت الشركة الروسية إنها تخطط لإنتاج أكثر من 4 ملايين جرعة شهريًا هذا العام وما يصل إلى 10 ملايين جرعة شهريًا في عام 2021 ، بمجرد تسجيل اللقاح الصيني في روسيا.

 

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