شكرا لقرائتكم الوباء يكسر حاجز الـ 30 مليون.. ونصيحة حول الإنفلونزا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجّلت رسمياً أكثر من 30 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في أرجاء العالم، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس ليل الخميس عند الساعة 19,45 بتوقيت غرينتش استناداً إلى مصادر رسمية.

وأحصيت 943.086 وفاة من أصل 30 مليوناً و62 إصابة. وسجّل أكثر من نصف الإصابات في الولايات المتحدة (6.650.570 إصابة بينها 197.364 وفاة) والهند (5.118.253 إصابة بينها 83.198 وفاة) والبرازيل (4.419.083 إصابة بينها 134.106 وفيات)، وهي الدول الثلاث الأكثر تأثراً بالوباء.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانس كلوغه إن أعداد الإصابات التي سجّلت في أيلول/سبتمبر يجب "أن تكون بمثابة جرس إنذار لنا جميعا".

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كما أضاف "على الرغم من أن هذه الأرقام تعكس إجراء فحوص على نطاق أوسع، إلا أنها تكشف كذلك عن معدلات مقلقة لانتقال العدوى في أنحاء المنطقة".

نصيحة حول الإنفلونزا

في حين قالت ماريا فان كيركوف أحد المسؤولين عن مواجهة كوفيد 19 في منظمة الصحة، خلال بث عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "بدأنا نرى اتجاهات مقلقة في بعض الدول"، وفقاً لوكالة "رويترز". وأضافت إن أعداد المرضى الذين يدخلون المستشفى وأعمارهم تتراوح بين 15 و49 عاماً تتزايد في دول عديدة.

إلا أن التصريح الأكثر لفتا للانتباه، فجاء عبر أكبر خبير للطوارئ في المنظمة.

فقد نصح مايك رايان مَن هم معرضون بشدة للإصابة بـمرض كوفيد 19 بالحصول على تطعيم ضد الإنفلونزا.