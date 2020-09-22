شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثالثة لتجارب لقاح أكسفورد في الهند بحقن 200 متطوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت المرحلة الثالثة من التجربة السريرية البشرية للقاح COVID-19 التي طورتها جامعة أكسفورد، وصنعها معهد أمصال الهند في مستشفى ساسون العام، وقال الدكتور موراليدار تامبي، عميد مستشفى ساسون العام: "لقد بدأنا تجارب المرحلة الثالثة للقاح (كوفيشيلد المرشح) وسنقدم الجرعة من 150 إلى 200 متطوع.

ووفال لتقرير لصحيفة time now newsفي إطار المرحلة الثانية، أجريت التجارب في كلية الطب بهارتي فيديابيث بالهند، حيث أبرم معهد أمصال الهند شراكة مع شركة الأدوية البريطانية السويدية AstraZeneca لتصنيع لقاح COVID-19 المرشح ، الذي طورته جامعة أكسفورد.

Advertisements

كان المراقب العام للأدوية في الهند (DCGI) قد أصدر في 11 سبتمبر توجيهًا إلى معهد الأمصال بتعليق أي تجنيد جديد في المرحلة الثانية والثالثة من التجارب السريرية للقاح حتى أوامر أخرى بعد توقف استرازينكا مؤقتًا للتجارب في بلدان أخرى بسبب "مرض غير مبرر "في أحد المشاركين في الدراسةوفي 15 سبتمبر الجارى أعطى DCGI الإذن لاستئناف التجارب السريرية للقاح.