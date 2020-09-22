شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر قد تحصل على موافقة الولايات المتحدة على لقاح فيروس كورونا تليها جونسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن شركة فايزر قد تحصل على أول موافقة أمريكية على لقاح فيروس كورونا COVID-19 في الأسابيع المقبلة، قائلا إن منافس من شركة جونسون Johnson & Johnson قد يأتي لاحقًا، وذلك وفقا لما ذكرته Reuters.

وردا على سؤال حول شركة الأدوية التي يمكن الموافقة عليها، قال ترامب لشبكة فوكس نيوز: "فايزر تعمل بشكل جيد حقًا"، مضيفًا "جونسون آند جونسون ربما يكونون متأخرين قليلاً" كما أشار إلى جهود شركة مودرنا Moderna و استرازينيكا AstraZeneca

وعلى صعيد آخر ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا "كوفيد -19 "، في الولايات المتحدة بنسبة 17% في الأسبوع الماضي، والوفيات بنسبة 5%.

ارتفع العدد الأسبوعي لحالات فيروس كورونا COVID-19 الجديدة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى بعد انخفاضه لمدة 8 أسابيع متتالية، وهي زيادة نسبها خبراء الصحة إلى إعادة فتح المدارس والحفلات خلال عطلة عيد العمال، كما زاد عدد الحالات الجديدة 17% أى حوالي 287 ألفًا فى الأسبوع الماضى فى 20 سبتمبر، بينما كما ارتفعت الوفيات بنسبة 5.5% أى نحو 5400 شخص بعد انخفاضها في الأسابيع الـ 4 السابقة.

وشهدت 13 ولاية ارتفاعًا أسبوعيًا في الإصابات لمدة أسبوعين على الأقل، وارتفاعًا فى9 ولايات الأسبوع الماضى، وفقًا لإحصاء رويترز، وفى ولاية أريزونا، تضاعفت الحالات الجديدة الأسبوع الماضي.

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في المتوسط، توفى أكثر من 776 شخصًا يوميًا بسبب فيروس كورونا COVID-19الأسبوع الماضي، مع ارتفاع الوفيات في أركنساس وكانساس وفيرجينيا

بعد أسابيع من انخفاض معدلات الاختبار، تم اختبار متوسط 812 ألف شخص يوميا الأسبوع الماضي، كما سجلت البلاد رقما قياسيا في اختبار أكثر من مليون شخص يوم السبت.